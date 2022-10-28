https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827577649.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:59

2022-10-28T16:59

2022-10-28T17:13

инфографика

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россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Погибло более 400 украинских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Марьинском, Авдеевском, Артемовском, Горловском и Угледарском направлениях удалось продвинуться вглубь обороны противника на 50–100 метров. Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы шесть пунктов управления, 167 районов скопления живой силы и техники, 74 артиллерийских расчета, пять складов боеприпасов. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, три беспилотника, шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 876 реактивных систем залпового огня, 6130 танков и других бронемашин, 3532 орудия полевой артиллерии и 6823 единицы автомобильной техники.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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