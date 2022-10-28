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Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/spetsoperatsii-1827472594.html
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации
Два муниципалитета Кабардино-Балкарии – Нальчик и Чегемский район, выигравшие гранты главы республики за эффективную деятельность, решили направить их на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:03
2022-10-28T13:03
специальная военная операция на украине
нальчик
чегемский район
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Два муниципалитета Кабардино-Балкарии – Нальчик и Чегемский район, выигравшие гранты главы республики за эффективную деятельность, решили направить их на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона.Администрации городского округа Нальчик и Чегемского муниципального района стали обладателями дипломов первой степени главы республики по результатам оценки эффективности органов местного самоуправления."Вознаграждением за полученные первые места стали денежные гранты. Власти муниципалитетов приняли решение направить данные средства - суммарно около 6 миллионов рублей - на поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции и защищающих суверенитет и безопасность Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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нальчик, чегемский район
Специальная военная операция на Украине, Нальчик, Чегемский район
13:03 28.10.2022
 
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации

Два муниципалитета КБР направят полученные гранты на поддержку участников спецоперации

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Два муниципалитета Кабардино-Балкарии – Нальчик и Чегемский район, выигравшие гранты главы республики за эффективную деятельность, решили направить их на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона.
Администрации городского округа Нальчик и Чегемского муниципального района стали обладателями дипломов первой степени главы республики по результатам оценки эффективности органов местного самоуправления.
"Вознаграждением за полученные первые места стали денежные гранты. Власти муниципалитетов приняли решение направить данные средства - суммарно около 6 миллионов рублей - на поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции и защищающих суверенитет и безопасность Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНальчикЧегемский район
 
 
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