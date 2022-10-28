https://ria.ru/20221028/spetsoperatsii-1827472594.html
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации
Два муниципалитета Кабардино-Балкарии – Нальчик и Чегемский район, выигравшие гранты главы республики за эффективную деятельность, решили направить их на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:03
2022-10-28T13:03
2022-10-28T13:03
специальная военная операция на украине
нальчик
чегемский район
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Два муниципалитета Кабардино-Балкарии – Нальчик и Чегемский район, выигравшие гранты главы республики за эффективную деятельность, решили направить их на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона.Администрации городского округа Нальчик и Чегемского муниципального района стали обладателями дипломов первой степени главы республики по результатам оценки эффективности органов местного самоуправления."Вознаграждением за полученные первые места стали денежные гранты. Власти муниципалитетов приняли решение направить данные средства - суммарно около 6 миллионов рублей - на поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции и защищающих суверенитет и безопасность Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нальчик
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нальчик, чегемский район
Специальная военная операция на Украине, Нальчик, Чегемский район
Муниципалитеты КБР направят гранты в поддержку участников спецоперации
Два муниципалитета КБР направят полученные гранты на поддержку участников спецоперации