02:06 28.10.2022 (обновлено: 02:07 28.10.2022)
Совет глав правительств СНГ
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы:
- —реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
- —реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
- —принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
- —развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
- —сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
- —разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
- —создания органов Содружества в рамках его компетенции;
- —назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
- —финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
- —сотрудничества в вопросах социальной политики;
- —контроля за деятельностью органов СНГ;
- —делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Последнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло 20 мая 2022 года в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Казахстана.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и об усилении сотрудничества стран СНГ в противодействии санкционной политике. Был высказан ряд предложений, направленных на дальнейшее совершенствование этой работы. По итогам встречи был подписан ряд документов.
Очередное заседание глав правительств государств-участников СНГ пройдет 28 октября в Астане (Казахстан).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников