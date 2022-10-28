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Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве
Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.10.2022
Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве
Власти Новгородской области и правительство Севастополя в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:50
2022-10-28T21:50
2022-10-28T21:50
андрей никитин (политик)
севастополь
новгородская область
великий новгород
михаил развожаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Новгородской области и правительство Севастополя в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба областного правительства."Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Севастополя Михаил Развожаев подписали соглашение между регионами", - говорится в сообщении.В рамках этого документа предусматривается, в частности, организация взаимных поездок школьников в Великий Новгород и Севастополь и реализация совместных образовательных проектов по линии кванториумов. Также сотрудничество предполагает кооперацию ведущих промышленных предприятий Новгородской области и Севастополя. Предполагается и совместное участие предпринимателей регионов в реализации инвестпроектов.Новгородская область и Севастополь намерены взаимодействовать и в сфере туризма, а также в историко-культурной сфере, включая проведение исторических фестивалей."Подписание соглашения с правительством Севастополя имеет для Новгородской области большое значение. Это город с легендарной историей, великолепной природой. У него огромный потенциал в технологической, научной, культурной и туристической сферах. В последнее время наработаны очень интересные практики в плане образования, культуры, инноваций, развития предпринимательства. Сходу могу выделить, как минимум, две практики. Это наработки региона с точки зрения патриотического воспитания молодежи. Эта традиция здесь никогда не прерывалась. Второе, это, безусловно, цифровизация Севастополя. Проекты, связанные с безопасным городом и цифровой трансформацией. Мы не будем брать сразу много проектов, чтобы у нас не получилось пустых соглашений для галочки", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей никитин (политик), севастополь, новгородская область, великий новгород, михаил развожаев
Андрей Никитин (политик), Севастополь, Новгородская область, Великий Новгород, Михаил Развожаев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Новгородской области и правительство Севастополя в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
и глава Севастополя Михаил Развожаев
подписали соглашение между регионами", - говорится в сообщении.
В рамках этого документа предусматривается, в частности, организация взаимных поездок школьников в Великий Новгород
и Севастополь и реализация совместных образовательных проектов по линии кванториумов. Также сотрудничество предполагает кооперацию ведущих промышленных предприятий Новгородской области и Севастополя. Предполагается и совместное участие предпринимателей регионов в реализации инвестпроектов.
Новгородская область и Севастополь намерены взаимодействовать и в сфере туризма, а также в историко-культурной сфере, включая проведение исторических фестивалей.
"Подписание соглашения с правительством Севастополя имеет для Новгородской области большое значение. Это город с легендарной историей, великолепной природой. У него огромный потенциал в технологической, научной, культурной и туристической сферах. В последнее время наработаны очень интересные практики в плане образования, культуры, инноваций, развития предпринимательства. Сходу могу выделить, как минимум, две практики. Это наработки региона с точки зрения патриотического воспитания молодежи. Эта традиция здесь никогда не прерывалась. Второе, это, безусловно, цифровизация Севастополя. Проекты, связанные с безопасным городом и цифровой трансформацией. Мы не будем брать сразу много проектов, чтобы у нас не получилось пустых соглашений для галочки", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.