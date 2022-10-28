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Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве

Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.10.2022

Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве

Власти Новгородской области и правительство Севастополя в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:50

2022-10-28T21:50

2022-10-28T21:50

андрей никитин (политик)

севастополь

новгородская область

великий новгород

михаил развожаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Новгородской области и правительство Севастополя в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба областного правительства."Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Севастополя Михаил Развожаев подписали соглашение между регионами", - говорится в сообщении.В рамках этого документа предусматривается, в частности, организация взаимных поездок школьников в Великий Новгород и Севастополь и реализация совместных образовательных проектов по линии кванториумов. Также сотрудничество предполагает кооперацию ведущих промышленных предприятий Новгородской области и Севастополя. Предполагается и совместное участие предпринимателей регионов в реализации инвестпроектов.Новгородская область и Севастополь намерены взаимодействовать и в сфере туризма, а также в историко-культурной сфере, включая проведение исторических фестивалей."Подписание соглашения с правительством Севастополя имеет для Новгородской области большое значение. Это город с легендарной историей, великолепной природой. У него огромный потенциал в технологической, научной, культурной и туристической сферах. В последнее время наработаны очень интересные практики в плане образования, культуры, инноваций, развития предпринимательства. Сходу могу выделить, как минимум, две практики. Это наработки региона с точки зрения патриотического воспитания молодежи. Эта традиция здесь никогда не прерывалась. Второе, это, безусловно, цифровизация Севастополя. Проекты, связанные с безопасным городом и цифровой трансформацией. Мы не будем брать сразу много проектов, чтобы у нас не получилось пустых соглашений для галочки", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

севастополь

новгородская область

великий новгород

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андрей никитин (политик), севастополь, новгородская область, великий новгород, михаил развожаев