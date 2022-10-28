https://ria.ru/20221028/sotrudnichestvo-1827568570.html
Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии
Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии - РИА Новости, 28.10.2022
Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии
Вместо обмена мнениями и поиска точек соприкосновения в мире наблюдается усиление борьбы за идеологию и доминирование, хотя сегодня международное сообщество как РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:15
2022-10-28T16:15
2022-10-28T16:15
в мире
франк-вальтер штайнмайер
германия
китай
берлин (город)
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Вместо обмена мнениями и поиска точек соприкосновения в мире наблюдается усиление борьбы за идеологию и доминирование, хотя сегодня международное сообщество как никогда нуждается в международном сотрудничестве, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.Он добавил, что нельзя оставлять стремления к сотрудничеству. "К сожалению, печальная правда заключается в том, что мир находится на пути к фазе конфронтации - несмотря на то, что он как никогда остро нуждается в сотрудничестве", - добавил Штайнмайер.По его словам, такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и миграция, не могут быть решены "без готовности и желания к международному сотрудничеству". "Несмотря на войны и кризисы, мир не должен отказываться от усилий в этом направлении", - заключил президент.
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РИА Новости
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, германия, китай, берлин (город)
В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, Китай, Берлин (город)
Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии
Президент Германии Штайнмайер: мир как никогда нуждается в международном сотрудничестве
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Вместо обмена мнениями и поиска точек соприкосновения в мире наблюдается усиление борьбы за идеологию и доминирование, хотя сегодня международное сообщество как никогда нуждается в международном сотрудничестве, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Вместо обмена мнениями и поиска точек соприкосновения все больше и больше идет борьба за идеологию и доминирование. Важным фактором в этом является претензия Китая на экономическое и политическое могущество. Эта борьба будет определять будущее международных отношений в долгосрочной перспективе", - заявил Штайнмайер в пятницу на выступлении в Берлине, обращаясь к гражданам страны.
Он добавил, что нельзя оставлять стремления к сотрудничеству. "К сожалению, печальная правда заключается в том, что мир находится на пути к фазе конфронтации - несмотря на то, что он как никогда остро нуждается в сотрудничестве", - добавил Штайнмайер.
По его словам, такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и миграция, не могут быть решены "без готовности и желания к международному сотрудничеству". "Несмотря на войны и кризисы, мир не должен отказываться от усилий в этом направлении", - заключил президент.