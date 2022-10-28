https://ria.ru/20221028/sotrudnichestvo-1827568570.html

Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии

Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии - РИА Новости, 28.10.2022

Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии

Вместо обмена мнениями и поиска точек соприкосновения в мире наблюдается усиление борьбы за идеологию и доминирование, хотя сегодня международное сообщество как РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:15

2022-10-28T16:15

2022-10-28T16:15

в мире

франк-вальтер штайнмайер

германия

китай

берлин (город)

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Вместо обмена мнениями и поиска точек соприкосновения в мире наблюдается усиление борьбы за идеологию и доминирование, хотя сегодня международное сообщество как никогда нуждается в международном сотрудничестве, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.Он добавил, что нельзя оставлять стремления к сотрудничеству. "К сожалению, печальная правда заключается в том, что мир находится на пути к фазе конфронтации - несмотря на то, что он как никогда остро нуждается в сотрудничестве", - добавил Штайнмайер.По его словам, такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и миграция, не могут быть решены "без готовности и желания к международному сотрудничеству". "Несмотря на войны и кризисы, мир не должен отказываться от усилий в этом направлении", - заключил президент.

https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html

германия

китай

берлин (город)

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в мире, франк-вальтер штайнмайер, германия, китай, берлин (город)