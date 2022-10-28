https://ria.ru/20221028/soglashenie-1827672068.html

ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам

ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам - РИА Новости, 28.10.2022

ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам

Евросоюз приветcтвует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы, призвает стороны продолжить взаимодействие, говорится в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:07

2022-10-28T21:07

2022-10-28T21:07

в мире

цены на нефть

ливан

израиль

средиземное море

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз приветcтвует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы, призвает стороны продолжить взаимодействие, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.Ранее Ливан и Израиль, которые формально остаются в состоянии войны друг с другом, договорились о разделе спорного участка Средиземного моря и теперь смогут начать освоение расположенных там запасов природного газа.

https://ria.ru/20221027/granitsa-1827239180.html

ливан

израиль

средиземное море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, ливан, израиль, средиземное море, евросоюз