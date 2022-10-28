ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам
Евросоюз приветствует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по морским границам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз приветcтвует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы, призвает стороны продолжить взаимодействие, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Это историческое соглашение поспособствует стабильности двух соседних государств, а также всего региона. ЕС призывает обе стороны продолжить конструктивное взаимодействие", - говорится в документе.
Ранее Ливан и Израиль, которые формально остаются в состоянии войны друг с другом, договорились о разделе спорного участка Средиземного моря и теперь смогут начать освоение расположенных там запасов природного газа.
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