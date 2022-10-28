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ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам - РИА Новости, 28.10.2022
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ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам
ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам - РИА Новости, 28.10.2022
ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам
Евросоюз приветcтвует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы, призвает стороны продолжить взаимодействие, говорится в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:07
2022-10-28T21:07
в мире
цены на нефть
ливан
израиль
средиземное море
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз приветcтвует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы, призвает стороны продолжить взаимодействие, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.Ранее Ливан и Израиль, которые формально остаются в состоянии войны друг с другом, договорились о разделе спорного участка Средиземного моря и теперь смогут начать освоение расположенных там запасов природного газа.
https://ria.ru/20221027/granitsa-1827239180.html
ливан
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в мире, цены на нефть, ливан, израиль, средиземное море, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Ливан, Израиль, Средиземное море, Евросоюз
21:07 28.10.2022
 
ЕС приветствует соглашение Ливана и Израиля по морским границам

Евросоюз приветствует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по морским границам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз приветcтвует достижение соглашения между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы, призвает стороны продолжить взаимодействие, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Это историческое соглашение поспособствует стабильности двух соседних государств, а также всего региона. ЕС призывает обе стороны продолжить конструктивное взаимодействие", - говорится в документе.
Ранее Ливан и Израиль, которые формально остаются в состоянии войны друг с другом, договорились о разделе спорного участка Средиземного моря и теперь смогут начать освоение расположенных там запасов природного газа.
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В миреЦены на нефтьЛиванИзраильСредиземное мореЕвросоюз
 
 
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