https://ria.ru/20221028/smi-1827473314.html
В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ
В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:06
2022-10-28T13:06
2022-10-28T13:06
технологии
александр малькевич
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красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в условиях специальной военной операции, когда ведется информационная война, необходимо упростить бюрократический порядок закупок для нужд средств массовой информации, которым необходимо быстро и без проволочек приобретать, например, бронежилеты, другие средства защиты журналистов, а также оборудование для технического переоснащения, программное обеспечение.Как заявил Малькевич в пятницу в Красноярске во время работы на медиафоруме "Енисей.РФ", федеральные законы 44 и 223 (о контрактной системе в госзакупках и о закупках отдельными видами юрлиц, соответственно) в данных условиях тормозят оперативную работу СМИ из-за долгой конкурсной процедуры и соблюдения регламента."В условиях специальной военной операции заморозьте, не хотите отменить - введите мораторий на эти госзакупки, потому что а как иначе? Потом мы говорим, что проигрываем информационную войну", - сказал эксперт.В комментарии РИА Новости Малькевич уточнил: "Как минимум на период проведения специальной военной операции должен быть введён мораторий на проведение всех конкурсных процедур. И вообще должна быть существенно ослаблена контролирующая, проверяющая "удавка" на шее средств массовой информации, однозначно".Речь идёт о госзакупках в сфере технического перевооружения, защитного обмундирования для журналистов, о работе в интернете, СММ-деятельности, таргетированной рекламе, продвижении и приобретении контента, отметил член ОП."В этом плане СМИ должны быть подвижны, свободны, должны быть исключены обременения вот эти", - объяснил он.Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.
https://ria.ru/20220906/dipfeyk-1814710486.html
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технологии, александр малькевич, красноярск, россия, красноярский край, общество
Технологии, Александр Малькевич, Красноярск, Россия, Красноярский край, Общество
В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ
Член ОП Малькевич предложил на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в условиях специальной военной операции, когда ведется информационная война, необходимо упростить бюрократический порядок закупок для нужд средств массовой информации, которым необходимо быстро и без проволочек приобретать, например, бронежилеты, другие средства защиты журналистов, а также оборудование для технического переоснащения, программное обеспечение.
Как заявил Малькевич в пятницу в Красноярске
во время работы на медиафоруме "Енисей.РФ", федеральные законы 44 и 223 (о контрактной системе в госзакупках и о закупках отдельными видами юрлиц, соответственно) в данных условиях тормозят оперативную работу СМИ из-за долгой конкурсной процедуры и соблюдения регламента.
"В условиях специальной военной операции заморозьте, не хотите отменить - введите мораторий на эти госзакупки, потому что а как иначе? Потом мы говорим, что проигрываем информационную войну", - сказал эксперт.
В комментарии РИА Новости Малькевич уточнил: "Как минимум на период проведения специальной военной операции должен быть введён мораторий на проведение всех конкурсных процедур. И вообще должна быть существенно ослаблена контролирующая, проверяющая "удавка" на шее средств массовой информации, однозначно".
Речь идёт о госзакупках в сфере технического перевооружения, защитного обмундирования для журналистов, о работе в интернете, СММ-деятельности, таргетированной рекламе, продвижении и приобретении контента, отметил член ОП.
"В этом плане СМИ должны быть подвижны, свободны, должны быть исключены обременения вот эти", - объяснил он.
Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края
и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.