https://ria.ru/20221028/smi-1827473314.html

В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ

В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

В ОП предложили на время спецоперации упростить госзакупки для СМИ

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:06

2022-10-28T13:06

2022-10-28T13:06

технологии

александр малькевич

красноярск

россия

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общество

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в условиях специальной военной операции, когда ведется информационная война, необходимо упростить бюрократический порядок закупок для нужд средств массовой информации, которым необходимо быстро и без проволочек приобретать, например, бронежилеты, другие средства защиты журналистов, а также оборудование для технического переоснащения, программное обеспечение.Как заявил Малькевич в пятницу в Красноярске во время работы на медиафоруме "Енисей.РФ", федеральные законы 44 и 223 (о контрактной системе в госзакупках и о закупках отдельными видами юрлиц, соответственно) в данных условиях тормозят оперативную работу СМИ из-за долгой конкурсной процедуры и соблюдения регламента."В условиях специальной военной операции заморозьте, не хотите отменить - введите мораторий на эти госзакупки, потому что а как иначе? Потом мы говорим, что проигрываем информационную войну", - сказал эксперт.В комментарии РИА Новости Малькевич уточнил: "Как минимум на период проведения специальной военной операции должен быть введён мораторий на проведение всех конкурсных процедур. И вообще должна быть существенно ослаблена контролирующая, проверяющая "удавка" на шее средств массовой информации, однозначно".Речь идёт о госзакупках в сфере технического перевооружения, защитного обмундирования для журналистов, о работе в интернете, СММ-деятельности, таргетированной рекламе, продвижении и приобретении контента, отметил член ОП."В этом плане СМИ должны быть подвижны, свободны, должны быть исключены обременения вот эти", - объяснил он.Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.

https://ria.ru/20220906/dipfeyk-1814710486.html

https://ria.ru/20220908/goszakaz-1815510680.html

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технологии, александр малькевич, красноярск, россия, красноярский край, общество