Рейтинг@Mail.ru
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/signal-1827392295.html
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:25
2022-10-28T02:26
владимир путин
россия
москва
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827313693_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_0be9cf5706b1a6d5e091e5ba4a6eefc7.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.Автор публикации напомнил слова российского лидера о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению Москвы станут прислушиваться.Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они, в свою очередь, хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, отметил глава государства.Путин добавил, что "мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга". По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.
https://ria.ru/20221027/politika-1827316415.html
россия
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827313693_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1372a1422f185f1d1d974d76da346fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, москва, великобритания
Владимир Путин, Россия, Москва, Великобритания
02:25 28.10.2022 (обновлено: 02:26 28.10.2022)
 
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"

DM: Путин предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке будут на его условиях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.
Автор публикации напомнил слова российского лидера о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению Москвы станут прислушиваться.
"Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие" — он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы", — отметил Плезанс.
Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они, в свою очередь, хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, отметил глава государства.
Путин добавил, что "мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга". По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.
Выступление Путина на заседании клуба Валдай 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:16
"Самое непредсказуемое десятилетие". Главное из выступления Путина
 
Владимир ПутинРоссияМоскваВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала