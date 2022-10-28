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В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:25
2022-10-28T02:25
2022-10-28T02:26
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.Автор публикации напомнил слова российского лидера о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению Москвы станут прислушиваться.Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они, в свою очередь, хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, отметил глава государства.Путин добавил, что "мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга". По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.
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владимир путин, россия, москва, великобритания
Владимир Путин, Россия, Москва, Великобритания
02:25 28.10.2022 (обновлено: 02:26 28.10.2022)
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
DM: Путин предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке будут на его условиях
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы, пишет
обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.
Автор публикации напомнил слова российского лидера о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению Москвы станут прислушиваться.
"Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие" — он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы", — отметил Плезанс.
Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они, в свою очередь, хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, отметил глава государства.
Путин добавил, что "мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга". По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.