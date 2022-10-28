https://ria.ru/20221028/signal-1827392295.html

В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"

В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022

В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:25

2022-10-28T02:25

2022-10-28T02:26

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.Автор публикации напомнил слова российского лидера о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению Москвы станут прислушиваться.Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они, в свою очередь, хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, отметил глава государства.Путин добавил, что "мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга". По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.

https://ria.ru/20221027/politika-1827316415.html

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владимир путин, россия, москва, великобритания