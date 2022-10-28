https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России

Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2022

Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России

Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:46

2022-10-28T14:46

2022-10-28T14:46

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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и собирает данные якобы для российских спецслужб, сообщила телекомпания NRK."Полицейская служба безопасности норвежской полиции (PST) обвинила исследователя из Университета Тромсё в незаконной разведке. Сегодня (в пятницу) будет решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении.Спецслужбы Норвегии продолжают настаивать на том, что задержанный на самом деле якобы является россиянином и работает на российскую разведку. "Теперь этому человеку предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса — незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств", - говорится в сообщении.По статье о незаконной разведке мужчине грозит до трех лет лишения свободы.NRK связался с адвокатом задержанного Томасом Хансеном, который сообщил, что еще не получил информации о том, что его подзащитному предъявили обвинение.

https://ria.ru/20221027/norvegiya-1827179967.html

https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, тромсе, бразилия