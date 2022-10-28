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Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2022
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Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2022
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России
Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:46
2022-10-28T14:46
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россия
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и собирает данные якобы для российских спецслужб, сообщила телекомпания NRK."Полицейская служба безопасности норвежской полиции (PST) обвинила исследователя из Университета Тромсё в незаконной разведке. Сегодня (в пятницу) будет решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении.Спецслужбы Норвегии продолжают настаивать на том, что задержанный на самом деле якобы является россиянином и работает на российскую разведку. "Теперь этому человеку предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса — незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств", - говорится в сообщении.По статье о незаконной разведке мужчине грозит до трех лет лишения свободы.NRK связался с адвокатом задержанного Томасом Хансеном, который сообщил, что еще не получил информации о том, что его подзащитному предъявили обвинение.
https://ria.ru/20221027/norvegiya-1827179967.html
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в мире, норвегия, россия, тромсе, бразилия
В мире, Норвегия, Россия, Тромсе, Бразилия
14:46 28.10.2022
 
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России

Норвегия обвинила задержанного в Тромсе гражданина Бразилии в шпионаже в пользу России

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и собирает данные якобы для российских спецслужб, сообщила телекомпания NRK.
"Полицейская служба безопасности норвежской полиции (PST) обвинила исследователя из Университета Тромсё в незаконной разведке. Сегодня (в пятницу) будет решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении.
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Спецслужбы Норвегии продолжают настаивать на том, что задержанный на самом деле якобы является россиянином и работает на российскую разведку. "Теперь этому человеку предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса — незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств", - говорится в сообщении.
По статье о незаконной разведке мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
NRK связался с адвокатом задержанного Томасом Хансеном, который сообщил, что еще не получил информации о том, что его подзащитному предъявили обвинение.
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