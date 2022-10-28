https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2022
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России
Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:46
2022-10-28T14:46
2022-10-28T14:46
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и собирает данные якобы для российских спецслужб, сообщила телекомпания NRK."Полицейская служба безопасности норвежской полиции (PST) обвинила исследователя из Университета Тромсё в незаконной разведке. Сегодня (в пятницу) будет решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении.Спецслужбы Норвегии продолжают настаивать на том, что задержанный на самом деле якобы является россиянином и работает на российскую разведку. "Теперь этому человеку предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса — незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств", - говорится в сообщении.По статье о незаконной разведке мужчине грозит до трех лет лишения свободы.NRK связался с адвокатом задержанного Томасом Хансеном, который сообщил, что еще не получил информации о том, что его подзащитному предъявили обвинение.
https://ria.ru/20221027/norvegiya-1827179967.html
https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, тромсе, бразилия
В мире, Норвегия, Россия, Тромсе, Бразилия
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе мужчину в шпионаже в пользу России
Норвегия обвинила задержанного в Тромсе гражданина Бразилии в шпионаже в пользу России
МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости.
Полицейская служба безопасности Норвегии предъявила обвинение гражданину Бразилии, который был задержан в Тромсё по подозрению в том, что является "нелегалом" и собирает данные якобы для российских спецслужб, сообщила телекомпания NRK
.
"Полицейская служба безопасности норвежской полиции (PST) обвинила исследователя из Университета Тромсё в незаконной разведке. Сегодня (в пятницу) будет решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении.
Спецслужбы Норвегии продолжают настаивать на том, что задержанный на самом деле якобы является россиянином и работает на российскую разведку. "Теперь этому человеку предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса — незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств", - говорится в сообщении.
По статье о незаконной разведке мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
NRK связался с адвокатом задержанного Томасом Хансеном, который сообщил, что еще не получил информации о том, что его подзащитному предъявили обвинение.