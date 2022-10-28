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Дети МО получили возможность путешествовать по программе школьного туризма
Дети МО получили возможность путешествовать по программе школьного туризма - РИА Новости, 28.10.2022
Дети МО получили возможность путешествовать по программе школьного туризма
Школьники Подмосковья, которые обучаются в 5–9-х классах, приняли участие в программе школьного туризма. Более 18,5 тысячи детей отправились в различные города... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:12
2022-10-28T16:12
2022-10-28T16:12
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Школьники Подмосковья, которые обучаются в 5–9-х классах, приняли участие в программе школьного туризма. Более 18,5 тысячи детей отправились в различные города региона, сообщил телеканал "360".На реализацию программы выделили 142 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов. Дети уже изучили культуру и достопримечательности Сергиева Посада, Дмитрова, Истры, Серпухова, Коломны, Чехова, Рузы и Мытищ.Специально для программы была разработана цифровая система. Ее связали со "Школьным порталом", "Госуслугами" и системой "Региональный электронный бюджет".Подмосковье стало первым регионом, в котором запустили проект. Всего в программе участвует 18 регионов России. Поездки организуют для более чем 100 тысяч школьников.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Школьники Подмосковья, которые обучаются в 5–9-х классах, приняли участие в программе школьного туризма. Более 18,5 тысячи детей отправились в различные города региона, сообщил телеканал "360"
.
На реализацию программы выделили 142 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов. Дети уже изучили культуру и достопримечательности Сергиева Посада, Дмитрова, Истры, Серпухова, Коломны, Чехова, Рузы и Мытищ.
Специально для программы была разработана цифровая система. Ее связали со "Школьным порталом", "Госуслугами" и системой "Региональный электронный бюджет".
Подмосковье стало первым регионом, в котором запустили проект. Всего в программе участвует 18 регионов России. Поездки организуют для более чем 100 тысяч школьников.