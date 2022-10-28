https://ria.ru/20221028/shakhtersk-1827527780.html

Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время

Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 28.10.2022

Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время

Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:39

2022-10-28T14:39

2022-10-28T14:40

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

шахтерск (донецкая область)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что горюче-смазочные материалы загорелись в Шахтерске из-за обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками. Пять мирных жителей получили ранения."Железнодорожное полотно продолжают специалисты восстанавливать, но с учетом того, что горение происходило достаточно серьезное, и температура была достаточно серьезная, там повреждения существенные. Но все удастся восстановить, я думаю, в самое ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220606/shakhtersk-1793459754.html

донецкая народная республика

россия

шахтерск (донецкая область)

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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, шахтерск (донецкая область)