https://ria.ru/20221028/shakhtersk-1827527780.html
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 28.10.2022
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время
Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:39
2022-10-28T14:39
2022-10-28T14:40
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
шахтерск (донецкая область)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что горюче-смазочные материалы загорелись в Шахтерске из-за обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками. Пять мирных жителей получили ранения."Железнодорожное полотно продолжают специалисты восстанавливать, но с учетом того, что горение происходило достаточно серьезное, и температура была достаточно серьезная, там повреждения существенные. Но все удастся восстановить, я думаю, в самое ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220606/shakhtersk-1793459754.html
донецкая народная республика
россия
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, шахтерск (донецкая область)
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Шахтерск (Донецкая область)
14:39 28.10.2022 (обновлено: 14:40 28.10.2022)
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время
Железнодорожные пути на станции в Шахтерске в ДНР восстановят в ближайшее время