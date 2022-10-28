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Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 28.10.2022
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Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 28.10.2022
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время
Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:39
2022-10-28T14:40
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
шахтерск (донецкая область)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что горюче-смазочные материалы загорелись в Шахтерске из-за обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками. Пять мирных жителей получили ранения."Железнодорожное полотно продолжают специалисты восстанавливать, но с учетом того, что горение происходило достаточно серьезное, и температура была достаточно серьезная, там повреждения существенные. Но все удастся восстановить, я думаю, в самое ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, шахтерск (донецкая область)
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Шахтерск (Донецкая область)
14:39 28.10.2022 (обновлено: 14:40 28.10.2022)
 
Железную дорогу в Шахтерске восстановят в ближайшее время

Железнодорожные пути на станции в Шахтерске в ДНР восстановят в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРельсы, поврежденные во время пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории железнодорожной станции в Шахтерске
Рельсы, поврежденные во время пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории железнодорожной станции в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рельсы, поврежденные во время пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории железнодорожной станции в Шахтерске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Железнодорожное полотно после пожара на железнодорожной станции в Шахтерске восстановят в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что горюче-смазочные материалы загорелись в Шахтерске из-за обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками. Пять мирных жителей получили ранения.
"Железнодорожное полотно продолжают специалисты восстанавливать, но с учетом того, что горение происходило достаточно серьезное, и температура была достаточно серьезная, там повреждения существенные. Но все удастся восстановить, я думаю, в самое ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияШахтерск (Донецкая область)
 
 
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