https://ria.ru/20221028/sevastopol-1827628603.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.10.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 ноября, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:18

2022-10-28T18:18

2022-10-28T18:56

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 ноября, сообщает пресс-служба правительства города."Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 часов 00 минут 28 октября 2022 года сроком на 15 суток до 18 часов 00 минут 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221027/chs-1827370262.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр