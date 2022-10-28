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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/sevastopol-1827628603.html
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.10.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 ноября, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:18
2022-10-28T18:56
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 ноября, сообщает пресс-служба правительства города."Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 часов 00 минут 28 октября 2022 года сроком на 15 суток до 18 часов 00 минут 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221027/chs-1827370262.html
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севастополь, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:18 28.10.2022 (обновлено: 18:56 28.10.2022)
 
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Севастополя продлили желтый уровень террористической опасности до 12 ноября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 ноября, сообщает пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 часов 00 минут 28 октября 2022 года сроком на 15 суток до 18 часов 00 минут 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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