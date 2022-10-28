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Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине - РИА Новости, 28.10.2022
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Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине
Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине - РИА Новости, 28.10.2022
Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине
Власти Сербии будут сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:59
2022-10-28T18:59
в мире
александр вучич
сербия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
китай
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Власти Сербии будут сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш - в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года.Журналисты попросили Вучича прокомментировать версию аналитика, профессора Университета Джонса Хопкинса Дэниела Сервера о том, что официальный Белград откажется поддерживать санкции против РФ и во внешней политике приблизится к КНР вместо ЕС. "Говорил, что мы опасность для региона и только и ждем, чтобы напасть на Боснию и Герцеговину или Косово еще 250 дней назад по приказу (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и до сих пор этого не произошло. Я наслушался, начитался и насмотрелся этих бессмысленных разговоров и вранья о Сербии во многих странах Запада, и извинений еще ни от кого не слышал", - ответил сербский лидер на совместной пресс-конференции. "Поэтому мы продолжим наш европейский путь, будем беречь наши традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию по конфликту на Украине", - подчеркнул глава государства.После встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре 12 октября Вучич указал, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ, которые сербы не поддерживают.
https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html
https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html
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в мире, александр вучич, сербия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, китай
В мире, Александр Вучич, Сербия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Китай
18:59 28.10.2022
 
Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине

Вучич пообещал сохранить хорошие отношения с Китаем и принципиальную позицию по Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Власти Сербии будут сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш - в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года.
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 06:47
"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям
Журналисты попросили Вучича прокомментировать версию аналитика, профессора Университета Джонса Хопкинса Дэниела Сервера о том, что официальный Белград откажется поддерживать санкции против РФ и во внешней политике приблизится к КНР вместо ЕС.
"Говорил, что мы опасность для региона и только и ждем, чтобы напасть на Боснию и Герцеговину или Косово еще 250 дней назад по приказу (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и до сих пор этого не произошло. Я наслушался, начитался и насмотрелся этих бессмысленных разговоров и вранья о Сербии во многих странах Запада, и извинений еще ни от кого не слышал", - ответил сербский лидер на совместной пресс-конференции. "Поэтому мы продолжим наш европейский путь, будем беречь наши традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию по конфликту на Украине", - подчеркнул глава государства.
После встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре 12 октября Вучич указал, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ, которые сербы не поддерживают.
Участники автопробега в поддержку Сербии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 08:00
"С русскими лучше не ссориться". Почему Белград остается союзником Москвы
 
В миреАлександр ВучичСербияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
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