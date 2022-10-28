Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине
Вучич пообещал сохранить хорошие отношения с Китаем и принципиальную позицию по Украине
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Власти Сербии будут сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш - в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года.
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"Говорил, что мы опасность для региона и только и ждем, чтобы напасть на Боснию и Герцеговину или Косово еще 250 дней назад по приказу (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и до сих пор этого не произошло. Я наслушался, начитался и насмотрелся этих бессмысленных разговоров и вранья о Сербии во многих странах Запада, и извинений еще ни от кого не слышал", - ответил сербский лидер на совместной пресс-конференции. "Поэтому мы продолжим наш европейский путь, будем беречь наши традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию по конфликту на Украине", - подчеркнул глава государства.
После встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре 12 октября Вучич указал, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ, которые сербы не поддерживают.