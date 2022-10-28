https://ria.ru/20221028/serbiya-1827645039.html

Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине

Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине - РИА Новости, 28.10.2022

Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине

Власти Сербии будут сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:59

2022-10-28T18:59

2022-10-28T18:59

в мире

александр вучич

сербия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

китай

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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Власти Сербии будут сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш - в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года.Журналисты попросили Вучича прокомментировать версию аналитика, профессора Университета Джонса Хопкинса Дэниела Сервера о том, что официальный Белград откажется поддерживать санкции против РФ и во внешней политике приблизится к КНР вместо ЕС. "Говорил, что мы опасность для региона и только и ждем, чтобы напасть на Боснию и Герцеговину или Косово еще 250 дней назад по приказу (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и до сих пор этого не произошло. Я наслушался, начитался и насмотрелся этих бессмысленных разговоров и вранья о Сербии во многих странах Запада, и извинений еще ни от кого не слышал", - ответил сербский лидер на совместной пресс-конференции. "Поэтому мы продолжим наш европейский путь, будем беречь наши традиционные хорошие отношения с КНР и свою принципиальную позицию по конфликту на Украине", - подчеркнул глава государства.После встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре 12 октября Вучич указал, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ, которые сербы не поддерживают.

https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html

https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, сербия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, китай