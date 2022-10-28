https://ria.ru/20221028/serbiya-1827607536.html
Глава Еврокомиссии призвала Сербию следовать внешней политике ЕС
Глава Еврокомиссии призвала Сербию следовать внешней политике ЕС - РИА Новости, 28.10.2022
Глава Еврокомиссии призвала Сербию следовать внешней политике ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, похвалила Белград за прогресс в реформах на пути к вступлению в ЕС, однако напомнила о... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:36
2022-10-28T17:36
2022-10-28T17:36
в мире
урсула фон дер ляйен
сербия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, похвалила Белград за прогресс в реформах на пути к вступлению в ЕС, однако напомнила о необходимости придерживаться и внешнеполитического курса Брюсселя."Сербия уже многое сделала, мы работаем совместно, чтобы добиться большего прогресса. Но также важно и присоединение к нашей общей политике в области безопасности и внешней политике", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии. По ее словам, страны ЕС разделяют общие ценности, следуют общим путем при принятии геополитических решений."Мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера, чтобы вместе защищать наши общие ценности и принципы", - заключила глава ЕК. По ее мнению, "будущее Сербии в ЕС, а ЕС не будет полным без Сербии".В среду члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу. Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, сербия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Сербия, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии призвала Сербию следовать внешней политике ЕС
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Сербию придерживаться внешнеполитического курса Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, похвалила Белград за прогресс в реформах на пути к вступлению в ЕС, однако напомнила о необходимости придерживаться и внешнеполитического курса Брюсселя.
"Сербия уже многое сделала, мы работаем совместно, чтобы добиться большего прогресса. Но также важно и присоединение к нашей общей политике в области безопасности и внешней политике", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии. По ее словам, страны ЕС разделяют общие ценности, следуют общим путем при принятии геополитических решений.
"Мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера, чтобы вместе защищать наши общие ценности и принципы", - заключила глава ЕК. По ее мнению, "будущее Сербии в ЕС, а ЕС не будет полным без Сербии".
В среду члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич
принесли присягу. Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово
и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ
, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".