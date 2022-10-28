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Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии - РИА Новости, 28.10.2022
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Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии
Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии - РИА Новости, 28.10.2022
Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, объявила о выделении помощи Белграду в размере 165 миллионов евро, а также 500... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:09
2022-10-28T17:09
урсула фон дер ляйен
сербия
белград (город)
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, объявила о выделении помощи Белграду в размере 165 миллионов евро, а также 500 миллионов евро инвестиций."Я рада объявить о выделении 165 миллионов евро срочной помощи для бюджета Сербии. Очень важно, чтобы власти Сербии, как и в других странах, могли помощь самым незащищенным семьям и домохозяйствам, малым и средним предприятиям… Еще не менее важно выделение 500 миллионов инвестиций в инфраструктуру", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.Она добавила, что Сербия значительно продвинулась на пути к вступлению в Евросоюз.
https://ria.ru/20221027/serbiya-1827263610.html
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урсула фон дер ляйен, сербия, белград (город), еврокомиссия, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Сербия, Белград (город), Еврокомиссия, В мире
17:09 28.10.2022
 
Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии

Фон дер Ляйен во время визита в Сербии объявила о выделении финансовой помощи Белграду

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, объявила о выделении помощи Белграду в размере 165 миллионов евро, а также 500 миллионов евро инвестиций.
"Я рада объявить о выделении 165 миллионов евро срочной помощи для бюджета Сербии. Очень важно, чтобы власти Сербии, как и в других странах, могли помощь самым незащищенным семьям и домохозяйствам, малым и средним предприятиям… Еще не менее важно выделение 500 миллионов инвестиций в инфраструктуру", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
Она добавила, что Сербия значительно продвинулась на пути к вступлению в Евросоюз.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:13
ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику
 
Урсула фон дер ЛяйенСербияБелград (город)ЕврокомиссияВ мире
 
 
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