https://ria.ru/20221028/serbiya-1827596799.html

Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии

Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии - РИА Новости, 28.10.2022

Глава Еврокомиссии объявила о новой помощи и инвестициях для Сербии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, объявила о выделении помощи Белграду в размере 165 миллионов евро, а также 500... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:09

2022-10-28T17:09

2022-10-28T17:09

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сербия

белград (город)

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сербии, объявила о выделении помощи Белграду в размере 165 миллионов евро, а также 500 миллионов евро инвестиций."Я рада объявить о выделении 165 миллионов евро срочной помощи для бюджета Сербии. Очень важно, чтобы власти Сербии, как и в других странах, могли помощь самым незащищенным семьям и домохозяйствам, малым и средним предприятиям… Еще не менее важно выделение 500 миллионов инвестиций в инфраструктуру", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.Она добавила, что Сербия значительно продвинулась на пути к вступлению в Евросоюз.

https://ria.ru/20221027/serbiya-1827263610.html

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урсула фон дер ляйен, сербия, белград (город), еврокомиссия, в мире