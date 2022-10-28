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Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки - РИА Новости, 28.10.2022
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Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки
Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки - РИА Новости, 28.10.2022
Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию вокруг ядерной сделки, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:57
2022-10-28T16:07
цены на нефть
иран
россия
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию вокруг ядерной сделки, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу."Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также по ряду других актуальных международных тем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221027/ubiystvo-1827282115.html
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цены на нефть, иран, россия, сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, сша, в мире, казем джалали, совет безопасности оон, евросоюз
Цены на нефть, Иран, Россия, Сергей Рябков, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ООН, США, В мире, Казем Джалали, Совет Безопасности ООН, Евросоюз
15:57 28.10.2022 (обновлено: 16:07 28.10.2022)
 
Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом Ирана Джалали ситуацию вокруг ядерной сделки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию вокруг ядерной сделки, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.
"Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также по ряду других актуальных международных тем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.
Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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Цены на нефтьИранРоссияСергей РябковСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООНСШАВ миреКазем ДжалалиСовет Безопасности ООНЕвросоюз
 
 
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