https://ria.ru/20221028/rossiya-1827578111.html
Кулеба посетовал, что страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию
Кулеба посетовал, что страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию - РИА Новости, 28.10.2022
Кулеба посетовал, что страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:37
2022-10-28T16:37
2022-10-28T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
россия
латинская америка
африка
мид украины
украина
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию."Сейчас мы собираемся сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей истинное лицо России. <...> Нам очень важно предложить альтернативное видение", — так он ответил на вопрос, какие меры Киев собирается предпринять для противодействия российскому влиянию в этих регионах мира.Он вспомнил о недавней поездке в Африку и с сожалением отметил, что там еще с советских времен исторически сложилось положительное отношение к России."Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить. Когда я впервые в истории украинской дипломатии был в турне по Африке, в одной африканской стране мне сказали, что Россия играет очень важную роль в развитии Африки", — сказал министр.В начале октября Кулеба совершил поездку по странам Африки. Первым государством, где он побывал, стал Сенегал. После визита туда Кулеба жаловался на сенегальских чиновников: они заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русских и украинцев назвали одним народом.
https://ria.ru/20221002/braziliya-1820940158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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16:37 28.10.2022 (обновлено: 17:06 28.10.2022)
Кулеба посетовал, что страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию
Кулеба посетовал, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию