https://ria.ru/20221028/rezina-1827442624.html
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее - РИА Новости, 28.10.2022
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:42
2022-10-28T11:42
2022-10-28T11:42
общество
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может похолодать, не стоит ждать первого гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На следующей неделе может похолодать - ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", - говорится в сообщении.Отмечается, что стоит менять резину на зимнюю, когда температура опускается до плюс 5 - плюс 7 градусов. Также стоит заполнить бак "незамерзайкой", проверить износ шин - высота протектора должна быть не меньше 4 миллиметров. Кроме того, автомобилистам необходимо отбалансировать колеса, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию."Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221028/moskva-1827426626.html
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общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд), гибдд мвд рф, москва, россия
Общество, Авто, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД МВД РФ, Москва, Россия
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее
ЦОДД посоветовал московским автомобилистам не ждать гололеда и поменять резину заранее