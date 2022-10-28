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Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее - РИА Новости, 28.10.2022
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Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее - РИА Новости, 28.10.2022
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:42
2022-10-28T11:42
общество
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
гибдд мвд рф
москва
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может похолодать, не стоит ждать первого гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На следующей неделе может похолодать - ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", - говорится в сообщении.Отмечается, что стоит менять резину на зимнюю, когда температура опускается до плюс 5 - плюс 7 градусов. Также стоит заполнить бак "незамерзайкой", ﻿﻿проверить износ шин - высота протектора должна быть не меньше 4 миллиметров. Кроме того, автомобилистам необходимо отбалансировать колеса, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию."Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда", - подчеркивается в сообщении.
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общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд), гибдд мвд рф, москва, россия
Общество, Авто, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД МВД РФ, Москва, Россия
11:42 28.10.2022
 
Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее

ЦОДД посоветовал московским автомобилистам не ждать гололеда и поменять резину заранее

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник шиномонтажной мастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может похолодать, не стоит ждать первого гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На следующей неделе может похолодать - ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:46
Москвичей предупредили о длительном тумане
Отмечается, что стоит менять резину на зимнюю, когда температура опускается до плюс 5 - плюс 7 градусов. Также стоит заполнить бак "незамерзайкой", ﻿﻿проверить износ шин - высота протектора должна быть не меньше 4 миллиметров. Кроме того, автомобилистам необходимо отбалансировать колеса, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
"Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда", - подчеркивается в сообщении.
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 03:11
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ОбществоАвтоЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФМоскваРоссия
 
 
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