https://ria.ru/20221028/rezina-1827442624.html

Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее

Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее - РИА Новости, 28.10.2022

Московским автомобилистам посоветовали менять резину заранее

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:42

2022-10-28T11:42

2022-10-28T11:42

общество

авто

центр организации дорожного движения (цодд)

гибдд мвд рф

москва

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД рекомендуют москвичам поменять резину на автомобиле на зимнюю заранее, так как на следующей неделе может похолодать, не стоит ждать первого гололеда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На следующей неделе может похолодать - ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", - говорится в сообщении.Отмечается, что стоит менять резину на зимнюю, когда температура опускается до плюс 5 - плюс 7 градусов. Также стоит заполнить бак "незамерзайкой", ﻿﻿проверить износ шин - высота протектора должна быть не меньше 4 миллиметров. Кроме того, автомобилистам необходимо отбалансировать колеса, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию."Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221028/moskva-1827426626.html

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общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд), гибдд мвд рф, москва, россия