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Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях

Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях - РИА Новости, 28.10.2022

Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях

Россия должна ответить отказом на требования Польши о возмещении ей "военных потерь" во время Второй мировой войны или выставить Варшаве встречный счет за... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:57

2022-10-28T20:57

2022-10-28T21:54

в мире

дмитрий медведев

польша

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германия

евросоюз

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия должна ответить отказом на требования Польши о возмещении ей "военных потерь" во время Второй мировой войны или выставить Варшаве встречный счет за советскую помощь стране, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Медведев также добавил, что из-за антироссийских санкций "туалетная бумага в ЕС сильно подорожала".Сегодня в МИД Польши заявили, что страна подготовит расчет "военных потерь" во Второй мировой войне, возмещения которых потребует от Москвы по аналогии с репарациями, которые Варшава хочет получить от Германии.В российском МИД возможные претензии Польши к Москве о выплате репараций ранее называли неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Варшава пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что Польша и другие государства вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении Москвы есть документы, как велись эти переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин указал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент страны Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских монументов. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не затронет мест захоронений.Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве разминировали десятки тысяч снарядов, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы, что СССР не освобождал республику от фашистов, назвал это чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков.

https://ria.ru/20221020/reparatsii-1825395423.html

https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html

https://ria.ru/20221027/reparatsii-1827234977.html

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в мире, дмитрий медведев, польша, россия, германия, евросоюз