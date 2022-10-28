https://ria.ru/20221028/reparatsii-1827670197.html
Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях
Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях - РИА Новости, 28.10.2022
Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях
Россия должна ответить отказом на требования Польши о возмещении ей "военных потерь" во время Второй мировой войны или выставить Варшаве встречный счет за... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:57
2022-10-28T20:57
2022-10-28T21:54
в мире
дмитрий медведев
польша
россия
германия
евросоюз
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия должна ответить отказом на требования Польши о возмещении ей "военных потерь" во время Второй мировой войны или выставить Варшаве встречный счет за советскую помощь стране, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Медведев также добавил, что из-за антироссийских санкций "туалетная бумага в ЕС сильно подорожала".Сегодня в МИД Польши заявили, что страна подготовит расчет "военных потерь" во Второй мировой войне, возмещения которых потребует от Москвы по аналогии с репарациями, которые Варшава хочет получить от Германии.В российском МИД возможные претензии Польши к Москве о выплате репараций ранее называли неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Варшава пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что Польша и другие государства вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении Москвы есть документы, как велись эти переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин указал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент страны Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских монументов. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не затронет мест захоронений.Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве разминировали десятки тысяч снарядов, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы, что СССР не освобождал республику от фашистов, назвал это чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков.
https://ria.ru/20221020/reparatsii-1825395423.html
https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html
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в мире, дмитрий медведев, польша, россия, германия, евросоюз
В мире, Дмитрий Медведев, Польша, Россия, Германия, Евросоюз
20:57 28.10.2022 (обновлено: 21:54 28.10.2022)
Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях
Медведев напомнил МИД Польши о советской помощи Варшаве на сотни миллиардов долларов
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Россия должна ответить отказом на требования Польши о возмещении ей "военных потерь" во время Второй мировой войны или выставить Варшаве встречный счет за советскую помощь стране, заявил
зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет "за все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев также добавил, что из-за антироссийских санкций "туалетная бумага в ЕС
сильно подорожала".
Сегодня в МИД Польши заявили, что страна подготовит расчет "военных потерь" во Второй мировой войне, возмещения которых потребует от Москвы по аналогии с репарациями, которые Варшава хочет получить от Германии
.
В российском МИД возможные претензии Польши к Москве о выплате репараций ранее называли неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Варшава пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".
В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что Польша и другие государства вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении Москвы есть документы, как велись эти переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин указал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент страны Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских монументов. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не затронет мест захоронений.
Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве разминировали десятки тысяч снарядов, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы, что СССР не освобождал республику от фашистов, назвал это чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков.