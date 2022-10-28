https://ria.ru/20221028/reaktsiya-1827398018.html

"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину

"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину - РИА Новости, 28.10.2022

"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину

Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на территории Украины, написал на своем... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T05:54

2022-10-28T05:54

2022-10-28T05:54

специальная военная операция на украине

пол крейг робертс

рональд рейган

владимир путин

румыния

вашингтон (штат)

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731491341_21:0:2848:1590_1920x0_80_0_0_69b6305a204ea606ae4dba1335f482dc.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на территории Украины, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его мнению, Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.Бывший американский чиновник предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников."Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как "Кричащие орлы"? Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США", — говорится в публикации.Как сообщал CBS, что на прошлой неделе США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины". Постпред при НАТО Джулианна Смит, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Президент Владимир Путин предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он отметил, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.

https://ria.ru/20221026/diviziya-1826892988.html

https://ria.ru/20221027/orly-1826938109.html

румыния

вашингтон (штат)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пол крейг робертс, рональд рейган, владимир путин, румыния, вашингтон (штат), нато, украина, вооруженные силы украины, сша, в мире