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"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/reaktsiya-1827398018.html
"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину
"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину - РИА Новости, 28.10.2022
"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину
Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на территории Украины, написал на своем... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:54
2022-10-28T05:54
специальная военная операция на украине
пол крейг робертс
рональд рейган
владимир путин
румыния
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на территории Украины, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его мнению, Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.Бывший американский чиновник предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников."Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как "Кричащие орлы"? Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США", — говорится в публикации.Как сообщал CBS, что на прошлой неделе США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины". Постпред при НАТО Джулианна Смит, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Президент Владимир Путин предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он отметил, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.
https://ria.ru/20221026/diviziya-1826892988.html
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пол крейг робертс, рональд рейган, владимир путин, румыния, вашингтон (штат), нато, украина, вооруженные силы украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, Владимир Путин, Румыния, Вашингтон (штат), НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, США, В мире
05:54 28.10.2022
 
"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину

Экс-работник Белого дома Робертс: Россия уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США на Украине

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные, готовящиеся к десантированию
Американские военные, готовящиеся к десантированию - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные, готовящиеся к десантированию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на территории Украины, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его мнению, Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.

"Что произойдет, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты", — считает Робертс.

Бывший американский чиновник предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
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В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии
"Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как "Кричащие орлы"? Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США", — говорится в публикации.
Как сообщал CBS, что на прошлой неделе США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины". Постпред при НАТО Джулианна Смит, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Президент Владимир Путин предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он отметил, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.
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Специальная военная операция на УкраинеПол Крейг РобертсРональд РейганВладимир ПутинРумынияВашингтон (штат)НАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАВ мире
 
 
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