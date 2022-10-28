"Порвут в клочья": в США описали реакцию России на заход войск на Украину
Экс-работник Белого дома Робертс: Россия уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США на Украине
Американские военные, готовящиеся к десантированию. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на территории Украины, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Что произойдет, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты", — считает Робертс.
Бывший американский чиновник предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
"Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как "Кричащие орлы"? Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США", — говорится в публикации.
Как сообщал CBS, что на прошлой неделе США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины". Постпред при НАТО Джулианна Смит, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Президент Владимир Путин предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он отметил, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.