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Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.10.2022
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Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган
Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.10.2022
Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством "Турецкого потока" обеспечит распределение российского газа в Европу. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:23
2022-10-28T18:28
владимир путин
турция
европа
россия
турецкий поток
в мире
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АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством "Турецкого потока" обеспечит распределение российского газа в Европу.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", - сказал Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики, его цитату приводит Twitter агентства Anadolu.
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владимир путин, турция, европа, россия, турецкий поток, в мире
Владимир Путин, Турция, Европа, Россия, Турецкий поток, В мире
18:23 28.10.2022 (обновлено: 18:28 28.10.2022)
 
Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган пообещал обеспечить распределение российского газа в Европу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством "Турецкого потока" обеспечит распределение российского газа в Европу.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", - сказал Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики, его цитату приводит Twitter агентства Anadolu.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:22
Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"
 
Владимир ПутинТурцияЕвропаРоссияТурецкий потокВ мире
 
 
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