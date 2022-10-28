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В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест - РИА Новости, 28.10.2022
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В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест
В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест - РИА Новости, 28.10.2022
В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест
В городских районах Китая за первые девять месяцев 2022 года создано 10,01 миллиона новых рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:42
2022-10-28T15:42
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В городских районах Китая за первые девять месяцев 2022 года создано 10,01 миллиона новых рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные миллиона данные.Как сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, общая ситуация в сфере занятости остается стабильной, несмотря на имеющиеся проблемы.За период с января по сентябрь устроились на работу 1,32 миллиона человек, испытывавших трудности с трудоустройством, а в общей сложности нашли новую работу 3,87 миллиона безработных.За это время в Китае были выданы субсидии для стимулирования занятости на общую сумму 72,7 миллиарда юаней.Ведомства трудовых ресурсов и социального обеспечения по всей стране запустили кампании по предоставлению услуг для ищущих работу выпускников вузов, создав 1,02 миллиона стажёрских мест.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
15:42 28.10.2022
 

В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест

© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Vincent Yu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В городских районах Китая за первые девять месяцев 2022 года создано 10,01 миллиона новых рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные миллиона данные.
Как сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, общая ситуация в сфере занятости остается стабильной, несмотря на имеющиеся проблемы.
За период с января по сентябрь устроились на работу 1,32 миллиона человек, испытывавших трудности с трудоустройством, а в общей сложности нашли новую работу 3,87 миллиона безработных.
За это время в Китае были выданы субсидии для стимулирования занятости на общую сумму 72,7 миллиарда юаней.
Ведомства трудовых ресурсов и социального обеспечения по всей стране запустили кампании по предоставлению услуг для ищущих работу выпускников вузов, создав 1,02 миллиона стажёрских мест.
Девушки переходят дорогу в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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