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В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест
В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест - РИА Новости, 28.10.2022
В городах Китая за 9 месяцев создано более 10 млн новых рабочих мест
В городских районах Китая за первые девять месяцев 2022 года создано 10,01 миллиона новых рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:42
2022-10-28T15:42
2022-10-28T15:42
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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В городских районах Китая за первые девять месяцев 2022 года создано 10,01 миллиона новых рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные миллиона данные.Как сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, общая ситуация в сфере занятости остается стабильной, несмотря на имеющиеся проблемы.За период с января по сентябрь устроились на работу 1,32 миллиона человек, испытывавших трудности с трудоустройством, а в общей сложности нашли новую работу 3,87 миллиона безработных.За это время в Китае были выданы субсидии для стимулирования занятости на общую сумму 72,7 миллиарда юаней.Ведомства трудовых ресурсов и социального обеспечения по всей стране запустили кампании по предоставлению услуг для ищущих работу выпускников вузов, создав 1,02 миллиона стажёрских мест.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826925988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Россия-Китай: Главное, Китай
МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное".
В городских районах Китая за первые девять месяцев 2022 года создано 10,01 миллиона новых рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные миллиона данные.
Как сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, общая ситуация в сфере занятости остается стабильной, несмотря на имеющиеся проблемы.
За период с января по сентябрь устроились на работу 1,32 миллиона человек, испытывавших трудности с трудоустройством, а в общей сложности нашли новую работу 3,87 миллиона безработных.
За это время в Китае
были выданы субсидии для стимулирования занятости на общую сумму 72,7 миллиарда юаней.
Ведомства трудовых ресурсов и социального обеспечения по всей стране запустили кампании по предоставлению услуг для ищущих работу выпускников вузов, создав 1,02 миллиона стажёрских мест.