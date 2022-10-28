https://ria.ru/20221028/rabota-1827403189.html

В Москве помогут найти работу участникам и гостям "Абилимпикса"

В Москве помогут найти работу участникам и гостям "Абилимпикса" - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве помогут найти работу участникам и гостям "Абилимпикса"

Столичная служба занятости поможет участникам и гостям чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" найти работу, говорится... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:55

2022-10-28T07:55

2022-10-28T07:55

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Столичная служба занятости поможет участникам и гостям чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" найти работу, говорится на сайте мэра и правительства Москвы."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2015 году.По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, за восемь лет в чемпионате приняли участие более 6 тысяч москвичей, многие нашли работу при поддержке столичной службы занятости."Участие в "Абилимпиксе" в два раза увеличивает шансы кандидатов на успешное трудоустройство. Для соискателей с инвалидностью служба занятости откроет стенд на чемпионате. Посетители смогут пройти весь маршрут для успешного трудоустройства - от диагностики и составления резюме до подбора вакансий и встреч с работодателями. Ключевая цель службы занятости на "Абилимпиксе" — формирование у работодателей представления, что люди с инвалидностью — это работники не с ограниченными, а с уникальными возможностями", — добавила Ракова.

https://ria.ru/20220726/abilimpiks-1804950510.html

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общество, анастасия ракова , москва, россия