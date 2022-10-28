В Москве помогут найти работу участникам и гостям "Абилимпикса"
Служба занятости Москвы поможет участникам и гостям "Абилимпикса" найти работу
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Столичная служба занятости поможет участникам и гостям чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" найти работу, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2015 году.
"Сегодня открывается национальный чемпионат "Абилимпикс". С 28 по 31 октября в Москве служба занятости поможет участникам и гостям составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу. Для представителей бизнеса подготовлена деловая программа, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью", — говорится в сообщении.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, за восемь лет в чемпионате приняли участие более 6 тысяч москвичей, многие нашли работу при поддержке столичной службы занятости.
"Участие в "Абилимпиксе" в два раза увеличивает шансы кандидатов на успешное трудоустройство. Для соискателей с инвалидностью служба занятости откроет стенд на чемпионате. Посетители смогут пройти весь маршрут для успешного трудоустройства - от диагностики и составления резюме до подбора вакансий и встреч с работодателями. Ключевая цель службы занятости на "Абилимпиксе" — формирование у работодателей представления, что люди с инвалидностью — это работники не с ограниченными, а с уникальными возможностями", — добавила Ракова.