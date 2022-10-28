https://ria.ru/20221028/putin-1827599504.html
План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин
План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2022
План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин
План развития вооруженных сил выполняется в полном объеме, очень много сделано для развития ракетных войск стратегического значения, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:15
2022-10-28T17:15
2022-10-28T17:34
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ракетные войска стратегического назначения
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. План развития вооруженных сил выполняется в полном объеме, очень много сделано для развития ракетных войск стратегического значения, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас существует и в работе находится план развития Вооруженных сил. Он выполняется и выполняется теми темпами и в том объеме, который им и предусмотрен, и согласован на всех уровнях", - сказал он на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Путин добавил, что "у нас многое сделано для развития РВСН" - ракетных войск стратегического назначения.
https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ракетные войска стратегического назначения, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ракетные войска стратегического назначения, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:15 28.10.2022 (обновлено: 17:34 28.10.2022)
План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин
Путин заявил, что план развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме