https://ria.ru/20221028/putin-1827599504.html

План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин

План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2022

План развития Вооруженных сил выполняется в полном объеме, заявил Путин

План развития вооруженных сил выполняется в полном объеме, очень много сделано для развития ракетных войск стратегического значения, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:15

2022-10-28T17:15

2022-10-28T17:34

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ракетные войска стратегического назначения

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827598199_0:159:3070:1886_1920x0_80_0_0_a05800fa717b1889bf03dedabffb52b1.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. План развития вооруженных сил выполняется в полном объеме, очень много сделано для развития ракетных войск стратегического значения, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас существует и в работе находится план развития Вооруженных сил. Он выполняется и выполняется теми темпами и в том объеме, который им и предусмотрен, и согласован на всех уровнях", - сказал он на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Путин добавил, что "у нас многое сделано для развития РВСН" - ракетных войск стратегического назначения.

https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ракетные войска стратегического назначения, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)