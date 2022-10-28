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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 28.10.2022
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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 28.10.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,4% россиян, его деятельность одобряют 76,7%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:05
2022-10-28T11:05
россия
вциом
единая россия
лдпр
владимир путин
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,4% россиян, его деятельность одобряют 76,7%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Президенту Путину, судя по опросу, доверяют 80,4% россиян. Председателю правительства Михаилу Мишустину - 62,5%. Одобряют деятельность президента 76,9% опрошенных, деятельность правительства РФ - 52,1%, его председателя - 52,4%.Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ - 11,1%. Также в тройке лидеров ЛДПР - за эту партию готовы проголосовать 8,6% опрошенных. Еще 9,5% проголосовали бы за непарламентские партии, не стали бы участвовать в выборах 9,8% опрошенных.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17-23 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, вциом, единая россия, лдпр, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, ВЦИОМ, Единая Россия, ЛДПР, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
11:05 28.10.2022
 
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 80,4 процента россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,4% россиян, его деятельность одобряют 76,7%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту Путину, судя по опросу, доверяют 80,4% россиян. Председателю правительства Михаилу Мишустину - 62,5%. Одобряют деятельность президента 76,9% опрошенных, деятельность правительства РФ - 52,1%, его председателя - 52,4%.
Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ - 11,1%. Также в тройке лидеров ЛДПР - за эту партию готовы проголосовать 8,6% опрошенных. Еще 9,5% проголосовали бы за непарламентские партии, не стали бы участвовать в выборах 9,8% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17-23 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:28
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ
 
РоссияВЦИОМЕдиная РоссияЛДПРВладимир ПутинМихаил МишустинПолитика
 
 
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