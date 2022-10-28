Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 80,4 процента россиян
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,4% россиян, его деятельность одобряют 76,7%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту Путину, судя по опросу, доверяют 80,4% россиян. Председателю правительства Михаилу Мишустину - 62,5%. Одобряют деятельность президента 76,9% опрошенных, деятельность правительства РФ - 52,1%, его председателя - 52,4%.
Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ - 11,1%. Также в тройке лидеров ЛДПР - за эту партию готовы проголосовать 8,6% опрошенных. Еще 9,5% проголосовали бы за непарламентские партии, не стали бы участвовать в выборах 9,8% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17-23 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.