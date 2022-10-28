https://ria.ru/20221028/putin-1827431139.html

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 28.10.2022

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,4% россиян, его деятельность одобряют 76,7%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:05

2022-10-28T11:05

2022-10-28T11:05

россия

вциом

единая россия

лдпр

владимир путин

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,4% россиян, его деятельность одобряют 76,7%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Президенту Путину, судя по опросу, доверяют 80,4% россиян. Председателю правительства Михаилу Мишустину - 62,5%. Одобряют деятельность президента 76,9% опрошенных, деятельность правительства РФ - 52,1%, его председателя - 52,4%.Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ - 11,1%. Также в тройке лидеров ЛДПР - за эту партию готовы проголосовать 8,6% опрошенных. Еще 9,5% проголосовали бы за непарламентские партии, не стали бы участвовать в выборах 9,8% опрошенных.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17-23 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20221027/telekanaly-1827172178.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вциом, единая россия, лдпр, владимир путин, михаил мишустин, политика