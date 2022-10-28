https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html

Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег

Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег - РИА Новости, 28.10.2022

Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор подал жалобу в генеральную прокуратуру, в которой заявил об исчезновении 2 миллионов леев (103 тысячи... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:05

2022-10-28T19:05

2022-10-28T19:05

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КИШИНЕВ, 28 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор подал жалобу в генеральную прокуратуру, в которой заявил об исчезновении 2 миллионов леев (103 тысячи долларов) после обысков в территориальных представительствах политсилы.Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры страны Вероника Драгалин заявила о 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, сообщалось о задержании 24 человек. Правоохранители обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности изъято около 3,5 миллиона леев (около 180,5 тысячи долларов). В партии "Шор" считают, что данное дело носит исключительно политический характер. В субботу, 22 октября, пять региональных лидеров политсилы получили ордера на арест на 30 суток в пенитенциарном заведении (СИЗО №13 Кишинева), остальные помещены под домашний арест также на этот срок."Антикоррупционная прокуратура объявила, что было изъято около 20 черных мешков, в которых, предположительно, находилось около 3,5 миллиона леев. В действительности группа по уголовному преследованию изъяла 5,5 миллона леев, которые председатель партии передал на проезд и питание гражданам Молдавии, желающим протестовать против режима (президента - ред.) Майи Санду, против беспредела и нищеты. Шор подал в генпрокуратуру жалобу, в которой отметил, что группа по уголовному преследованию совершила превышение полномочий при исполнении своих обязанностей и присвоила 2 миллиона леев чужой собственности", - сообщили журналистам в пресс-службе партии "Шор".Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.

https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html

https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илан шор, майя санду, кишинев, молдавия, россия