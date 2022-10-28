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Компания из столичной ОЭЗ начала серийное производство лифтовых лебедок
Компания из столичной ОЭЗ начала серийное производство лифтовых лебедок - РИА Новости, 28.10.2022
Компания из столичной ОЭЗ начала серийное производство лифтовых лебедок
Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр "Приводная техника", расположенный на территории особой экономической РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:18
2022-10-28T09:18
2022-10-28T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр "Приводная техника", расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи лифтовых лебедок ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего, это касается сегмента массового жилья", – отметил руководитель департамента Владислав Овчинский.В основе разработки научно-технического центра – электропривод. Благодаря этому лифтовая лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.В 2023 году научно-технический центр планирует увеличить объемы производства и поставок лифтовых лебедок, в том числе в рамках специализированных заказов, говорится в сообщении.
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экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр "Приводная техника", расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи лифтовых лебедок ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего, это касается сегмента массового жилья", – отметил руководитель департамента Владислав Овчинский
.
В основе разработки научно-технического центра – электропривод. Благодаря этому лифтовая лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.
В 2023 году научно-технический центр планирует увеличить объемы производства и поставок лифтовых лебедок, в том числе в рамках специализированных заказов, говорится в сообщении.