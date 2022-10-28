https://ria.ru/20221028/proizvodstvo-1827379229.html

Компания из столичной ОЭЗ начала серийное производство лифтовых лебедок

Компания из столичной ОЭЗ начала серийное производство лифтовых лебедок - РИА Новости, 28.10.2022

Компания из столичной ОЭЗ начала серийное производство лифтовых лебедок

Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр "Приводная техника", расположенный на территории особой экономической РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:18

2022-10-28T09:18

2022-10-28T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827378246_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_998434e56c12ebc98cf473850c12df0b.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр "Приводная техника", расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи лифтовых лебедок ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего, это касается сегмента массового жилья", – отметил руководитель департамента Владислав Овчинский.В основе разработки научно-технического центра – электропривод. Благодаря этому лифтовая лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.В 2023 году научно-технический центр планирует увеличить объемы производства и поставок лифтовых лебедок, в том числе в рамках специализированных заказов, говорится в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, владислав овчинский