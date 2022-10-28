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Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки

Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки - РИА Новости, 28.10.2022

Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки

Компания-оператор АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima (TVO) уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:31

2022-10-28T15:31

2022-10-28T15:43

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финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт - РИА Новости. Компания-оператор АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima (TVO) уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября.Как ранее сообщала TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.АЭС Олкилуото - атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.

https://ria.ru/20221024/tpu-1825706210.html

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в мире, балтийское море, финляндия