15:31 28.10.2022 (обновлено: 15:43 28.10.2022)
Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки
Оператор TVO назвал трещины в четырех насосах причиной поломки на АЭС "Олкилуото-3"
Атомная электростанция "Олкилуото" в Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт - РИА Новости. Компания-оператор АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima (TVO) уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября.
"Трещины в несколько сантиметров были обнаружены во всех четырех насосах питательной воды. Основная причина трещин, обнаруженных в крыльчатках насосов, до сих пор неизвестна. О возможном влиянии на график (вывода АЭС в эксплуатацию) будет сообщено, как только будут доступны результаты исследования", - говорится в сообщении TVO.
Как ранее сообщала TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.
Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.
АЭС Олкилуото - атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.