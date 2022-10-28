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Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки - РИА Новости, 28.10.2022
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Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки
Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки - РИА Новости, 28.10.2022
Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки
Компания-оператор АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima (TVO) уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:31
2022-10-28T15:43
в мире
балтийское море
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт - РИА Новости. Компания-оператор АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima (TVO) уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября.Как ранее сообщала TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.АЭС Олкилуото - атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.
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в мире, балтийское море, финляндия
В мире, Балтийское море, Финляндия
15:31 28.10.2022 (обновлено: 15:43 28.10.2022)
 
Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки

Оператор TVO назвал трещины в четырех насосах причиной поломки на АЭС "Олкилуото-3"

CC BY 3.0 / Hannu Huovila / Атомная электростанция "Олкилуото" в Финляндии
Атомная электростанция Олкилуото в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC BY 3.0 / Hannu Huovila /
Атомная электростанция "Олкилуото" в Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт - РИА Новости. Компания-оператор АЭС "Олкилуото-3" Teollisuuden Voima (TVO) уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября.
"Трещины в несколько сантиметров были обнаружены во всех четырех насосах питательной воды. Основная причина трещин, обнаруженных в крыльчатках насосов, до сих пор неизвестна. О возможном влиянии на график (вывода АЭС в эксплуатацию) будет сообщено, как только будут доступны результаты исследования", - говорится в сообщении TVO.
Как ранее сообщала TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.
Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.
АЭС Олкилуото - атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.
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