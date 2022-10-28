Рейтинг@Mail.ru
Новикомбанк получил премию им. П.А. Столыпина за поддержку импортозамещения - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/premiya-1827544392.html
Новикомбанк получил премию им. П.А. Столыпина за поддержку импортозамещения
Новикомбанк получил премию им. П.А. Столыпина за поддержку импортозамещения - РИА Новости, 28.10.2022
Новикомбанк получил премию им. П.А. Столыпина за поддержку импортозамещения
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал лауреатом XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Награду в номинации РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:23
2022-10-28T15:23
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783513862_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_6de127c6d8f2d44957b532cf90e216d9.jpg
МОСКВА, 28 окт - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал лауреатом XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Награду в номинации "Импортозамещение" получила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.27 октября состоялась церемония награждения лауреатов XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Премия проводится в рамках IV Саммита финансистов и предпринимателей "Драйверы роста" в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а также отраслевыми ассоциациями. Благодаря синергии с участниками Саммита лауреаты Премии получили возможность представить свои услуги и продукты целевой аудитории, а также укрепить отношения с деловыми партнерами.XVIII Премия им. П.А. Столыпина проходит под знаком качества услуг и повышения социальной ответственности во всех отраслях экономики. Награду в номинации "Импортозамещение" Новикомбанк получил за содействие реализации проектов, направленных на разработку и внедрение в производство российских технологий."Такая высокая оценка деятельности Новикомбанка, дочерней организации Государственной корпорации Ростех, подтверждает, что финансовая поддержка значимых проектов промышленности действительно имеет важное значение. При реализации задач импортозамещения ключевым этапом является этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и Банк, в первую очередь, разрабатывает собственные льготные программы по поддержке этого этапа. Мы также выдвигаем инициативы на профильных площадках регуляторов и ассоциаций по совершенствованию мер государственной поддержки. Новикомбанк и дальше будет работать, способствуя устойчивому развитию и импортонезависимости страны", - отметила Анна Лаврентьева.Создание конкурентоспособной инновационной продукции – одна из основных задач акционера банка Госкорпорации Ростех. Новикомбанк, со своей стороны, предоставляет предприятиям Ростеха необходимую финансовую поддержку для реализации проектов импортозамещения в целях обеспечения отечественного рынка готовой высокотехнологичной продукцией, а также деталями и компонентами российского производства. При этом банк финансирует не только головного исполнителя, но и всю цепочку его кооперации, а также все этапы разработки: от НИОКР до производства запчастей и комплектующих, проведения испытаний и серийного производства.В частности, Новикомбанк направил 10 млрд рублей на импортозамещение бортовой электроники отечественных гражданских самолетов SSJ-NEW, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300. Еще один важный для банка проект – финансирование выпуска и поставки высокотехнологичной продукции предприятиями радиоэлектронного комплекса. Так, Новикомбанк активно поддерживает перспективные решения холдинга "Росэлектроника". Также при участии Новикомбанка реализуется программа по импортозамещению ПАО "КАМАЗ". На Форуме "Армия – 2022" стороны заключили соглашение об организации финансирования с участием Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 10 млрд рублей на проекты импортозамещения комплектующих в автомобилестроении.АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности - АКРА "А+(RU)", "Эксперт РА" "ruА+" и "НКР" АА-.ru со стабильным прогнозом. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783513862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_306a5b70131db6ecb76e4b2b697f6b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы
15:23 28.10.2022

Новикомбанк получил премию им. П.А. Столыпина за поддержку импортозамещения

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал лауреатом XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Награду в номинации "Импортозамещение" получила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.
27 октября состоялась церемония награждения лауреатов XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Премия проводится в рамках IV Саммита финансистов и предпринимателей "Драйверы роста" в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а также отраслевыми ассоциациями. Благодаря синергии с участниками Саммита лауреаты Премии получили возможность представить свои услуги и продукты целевой аудитории, а также укрепить отношения с деловыми партнерами.
XVIII Премия им. П.А. Столыпина проходит под знаком качества услуг и повышения социальной ответственности во всех отраслях экономики. Награду в номинации "Импортозамещение" Новикомбанк получил за содействие реализации проектов, направленных на разработку и внедрение в производство российских технологий.
"Такая высокая оценка деятельности Новикомбанка, дочерней организации Государственной корпорации Ростех, подтверждает, что финансовая поддержка значимых проектов промышленности действительно имеет важное значение. При реализации задач импортозамещения ключевым этапом является этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и Банк, в первую очередь, разрабатывает собственные льготные программы по поддержке этого этапа. Мы также выдвигаем инициативы на профильных площадках регуляторов и ассоциаций по совершенствованию мер государственной поддержки. Новикомбанк и дальше будет работать, способствуя устойчивому развитию и импортонезависимости страны", - отметила Анна Лаврентьева.
Создание конкурентоспособной инновационной продукции – одна из основных задач акционера банка Госкорпорации Ростех. Новикомбанк, со своей стороны, предоставляет предприятиям Ростеха необходимую финансовую поддержку для реализации проектов импортозамещения в целях обеспечения отечественного рынка готовой высокотехнологичной продукцией, а также деталями и компонентами российского производства. При этом банк финансирует не только головного исполнителя, но и всю цепочку его кооперации, а также все этапы разработки: от НИОКР до производства запчастей и комплектующих, проведения испытаний и серийного производства.
В частности, Новикомбанк направил 10 млрд рублей на импортозамещение бортовой электроники отечественных гражданских самолетов SSJ-NEW, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300. Еще один важный для банка проект – финансирование выпуска и поставки высокотехнологичной продукции предприятиями радиоэлектронного комплекса. Так, Новикомбанк активно поддерживает перспективные решения холдинга "Росэлектроника". Также при участии Новикомбанка реализуется программа по импортозамещению ПАО "КАМАЗ". На Форуме "Армия – 2022" стороны заключили соглашение об организации финансирования с участием Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 10 млрд рублей на проекты импортозамещения комплектующих в автомобилестроении.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности - АКРА "А+(RU)", "Эксперт РА" "ruА+" и "НКР" АА-.ru со стабильным прогнозом. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала