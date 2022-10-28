https://ria.ru/20221028/praga-1827557237.html

Зеленский присвоил Праге звание "город-спаситель"

Зеленский присвоил Праге звание "город-спаситель" - РИА Новости, 28.10.2022

Зеленский присвоил Праге звание "город-спаситель"

Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге почетное звание "город-спаситель", говорится в указе на сайте офиса президента Украины. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:52

2022-10-28T15:52

2022-10-28T15:52

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге почетное звание "город-спаситель", говорится в указе на сайте офиса президента Украины."За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины... а также существенную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", - говорится в указе на сайте офиса президента.Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия предоставила временное убежище примерно 450 тысячам беженцев с Украины с 24 февраля.Зеленский в мае присвоил звание "город-спаситель" польскому городу Жешув.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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