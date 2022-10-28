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В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек - РИА Новости, 28.10.2022
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В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек
В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек - РИА Новости, 28.10.2022
В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в общежитии, располагающемся на территории завода в Ярославле, при котором один человек погиб, шестеро... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:37
2022-10-28T10:37
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в общежитии, располагающемся на территории завода в Ярославле, при котором один человек погиб, шестеро госпитализированы, сообщают СУСК России по Ярославской области и областная прокуратура.Пожар произошел накануне вечером."На одном из предприятий Фрунзенского района города Ярославля произошёл пожар, в результате которого один рабочий погиб (личность устанавливается). Шесть сотрудников госпитализированы в медицинское учреждение. По факту произошедшего… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении СУСК.Инцидентом занялась областная прокуратура. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в общежитии судостроительного завода в Ярославле… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что на территории предприятия располагаются постройки, в которых проживают рабочие, и в такой постройке возник пожар.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
10:37 28.10.2022
 
В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек

Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в общежитии ярославского завода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в общежитии, располагающемся на территории завода в Ярославле, при котором один человек погиб, шестеро госпитализированы, сообщают СУСК России по Ярославской области и областная прокуратура.
Пожар произошел накануне вечером.
"На одном из предприятий Фрунзенского района города Ярославля произошёл пожар, в результате которого один рабочий погиб (личность устанавливается). Шесть сотрудников госпитализированы в медицинское учреждение. По факту произошедшего… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении СУСК.
Инцидентом занялась областная прокуратура. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в общежитии судостроительного завода в Ярославле… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что на территории предприятия располагаются постройки, в которых проживают рабочие, и в такой постройке возник пожар.
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ПроисшествияЯрославль
 
 
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