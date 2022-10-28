https://ria.ru/20221028/pozhar-1827424624.html

В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек

В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек - РИА Новости, 28.10.2022

В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в общежитии, располагающемся на территории завода в Ярославле, при котором один человек погиб, шестеро... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:37

2022-10-28T10:37

2022-10-28T10:37

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в общежитии, располагающемся на территории завода в Ярославле, при котором один человек погиб, шестеро госпитализированы, сообщают СУСК России по Ярославской области и областная прокуратура.Пожар произошел накануне вечером."На одном из предприятий Фрунзенского района города Ярославля произошёл пожар, в результате которого один рабочий погиб (личность устанавливается). Шесть сотрудников госпитализированы в медицинское учреждение. По факту произошедшего… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении СУСК.Инцидентом занялась областная прокуратура. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в общежитии судостроительного завода в Ярославле… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что на территории предприятия располагаются постройки, в которых проживают рабочие, и в такой постройке возник пожар.

https://ria.ru/20221025/volgograd-1826672896.html

ярославль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль