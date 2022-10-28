https://ria.ru/20221028/pozdravlenie-1827655987.html

Путин поздравил Мелони с назначением на должность премьера Италии

Путин поздравил Мелони с назначением на должность премьера Италии - РИА Новости, 28.10.2022

Путин поздравил Мелони с назначением на должность премьера Италии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьера Италии, сообщил посол России Сергей Разов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:34

2022-10-28T19:34

2022-10-28T21:02

италия

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владимир путин

россия

джорджа мелони

сергей разов

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РИМ, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьера Италии, сообщил посол России Сергей Разов.В видеоинтервью изданию Byoblu Разов заявил, что позиция России в отношении нового итальянского руководства является открытой."Со своей стороны могу сказать, что президент Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность, министр иностранных дел Лавров поздравил министра Таяни. Председатели двух палат российского парламента направили поздравления своим итальянским коллегам, пожелав им успехов. Это выбор итальянского народа, и мы будем работать с тем правительством, которое будет представлять Италию. Мы будем сотрудничать, если это желание будет взаимным с этим правительством", - сказал посол.Мелони, представляющая правую партию "Братья Италии", возглавила правительство по результатам выборов 25 сентября, став первым в истории женщиной-премьером. Таяни занял пост вице-премьера и главы МИД.Говоря о направлении политики нового правительства Италии, Разов подчеркнул, что "одно дело - заявления во время избирательной кампании, другое - действия". "Мы понимаем, что Италия - член НАТО и G7 и имеет обязательства. Мы понимаем, что есть евроатлантическая солидарность, но необходимо ждать и смотреть вперёд", - заявил Разов на полях Веронского экономического форума в Баку.

https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html

https://ria.ru/20221021/meloni-1819600038.html

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италия, в мире, владимир путин, россия, джорджа мелони, сергей разов