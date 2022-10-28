https://ria.ru/20221028/potok-1827457866.html

Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"

Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.10.2022

Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"

Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:28

2022-10-28T12:28

2022-10-28T12:47

в мире

швеция

северный поток

природный газ

россия

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил страны, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что в Швеции расследование событий, связанных с "Северными потоками", проводит полиция безопасности под руководством прокуроров Службы национальной безопасности страны."Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Кроме того, прокурор заявил, что ряд дополнительных следственных действий будет проведен на месте происшествия.Ранее Служба безопасности сообщила о завершении расследования, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия. Было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства.

https://ria.ru/20221028/borrel-1827388040.html

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швеция

россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, северный поток, природный газ, россия, авария на "северных потоках"