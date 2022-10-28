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Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.10.2022
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Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.10.2022
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"
Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:28
2022-10-28T12:47
в мире
швеция
северный поток
природный газ
россия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил страны, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что в Швеции расследование событий, связанных с "Северными потоками", проводит полиция безопасности под руководством прокуроров Службы национальной безопасности страны."Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Кроме того, прокурор заявил, что ряд дополнительных следственных действий будет проведен на месте происшествия.Ранее Служба безопасности сообщила о завершении расследования, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия. Было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства.
https://ria.ru/20221028/borrel-1827388040.html
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в мире, швеция, северный поток, природный газ, россия, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Природный газ, Россия, Авария на "Северных потоках"
12:28 28.10.2022 (обновлено: 12:47 28.10.2022)
 
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"

Служба безопасности Швеции проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил страны, говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в Швеции расследование событий, связанных с "Северными потоками", проводит полиция безопасности под руководством прокуроров Службы национальной безопасности страны.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 00:47
Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"
"Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Кроме того, прокурор заявил, что ряд дополнительных следственных действий будет проведен на месте происшествия.
Ранее Служба безопасности сообщила о завершении расследования, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия. Было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:06
К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода
 
В миреШвецияСеверный потокПриродный газРоссияАвария на "Северных потоках"
 
 
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