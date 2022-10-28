https://ria.ru/20221028/potok-1827457866.html
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.10.2022
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"
Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:28
2022-10-28T12:28
2022-10-28T12:47
в мире
швеция
северный поток
природный газ
россия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил страны, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что в Швеции расследование событий, связанных с "Северными потоками", проводит полиция безопасности под руководством прокуроров Службы национальной безопасности страны."Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Кроме того, прокурор заявил, что ряд дополнительных следственных действий будет проведен на месте происшествия.Ранее Служба безопасности сообщила о завершении расследования, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия. Было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, северный поток, природный газ, россия, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Природный газ, Россия, Авария на "Северных потоках"
12:28 28.10.2022 (обновлено: 12:47 28.10.2022)
Швеция проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"
Служба безопасности Швеции проведет дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил страны, говорится в заявлении
ведомства.
Отмечается, что в Швеции расследование событий, связанных с "Северными потоками", проводит полиция безопасности под руководством прокуроров Службы национальной безопасности страны.
"Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Кроме того, прокурор заявил, что ряд дополнительных следственных действий будет проведен на месте происшествия.
Ранее Служба безопасности сообщила о завершении расследования, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия. Было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства.