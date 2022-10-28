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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и три танка
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и три танка - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и три танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, заявила в пятницу Народная... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:15
2022-10-28T10:15
2022-10-28T10:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, заявила в пятницу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава, три танка, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортёра, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Для сравнения, накануне Народная милиция ЛНР сообщала об украинских потерях до 30 человек, одном танке, трех бронетранспортерах, пяти единицах специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и три танка
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 80 человек и три танка