https://ria.ru/20221028/posly-1827635520.html

Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД

Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД - РИА Новости, 28.10.2022

Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД

Посол Ирана в Берлине был накануне вызван в МИД Германии, в тот же день посла ФРГ в Тегеране вызвали в местный МИД, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:35

2022-10-28T18:35

2022-10-28T18:35

в мире

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Посол Ирана в Берлине был накануне вызван в МИД Германии, в тот же день посла ФРГ в Тегеране вызвали в местный МИД, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе."Я могу подтвердить, что как наш посол в Тегеране, так и посол Ирана здесь, в Берлине, были вызваны вчера в МИД тех стран, где они находятся", - сказала представитель МИД ФРГ на брифинге в пятницу.Она уточнила, что и в том, и в другом случае послы обсудили пакет мер против Ирана, который представила в среду министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.Ранее глава МИД Германии отметила, что ведение двусторонних отношений с Ираном как обычно уже недопустимо из-за ситуации с правами человека в этой стране.Бербок тогда заявила, что Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана, так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам диппаспортов только по необходимости, а на въезд для членов иранских организаций из списка ЕС будут введены ограничения.По ее словам, санкции в области прав человека, которые ФРГ ввела вместе со своими европейскими партнерами, стали первым шагом. Приняв дополнительные меры, Германия также адаптирует двусторонние отношения с Ираном к текущей ситуации.

https://ria.ru/20221014/vybory-1824100770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, анналена бербок, германия, иран, мид германии, евросоюз, мид ирана