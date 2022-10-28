https://ria.ru/20221028/posly-1827635520.html
Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД
Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД - РИА Новости, 28.10.2022
Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД
Посол Ирана в Берлине был накануне вызван в МИД Германии, в тот же день посла ФРГ в Тегеране вызвали в местный МИД, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:35
2022-10-28T18:35
2022-10-28T18:35
в мире
анналена бербок
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мид ирана
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Посол Ирана в Берлине был накануне вызван в МИД Германии, в тот же день посла ФРГ в Тегеране вызвали в местный МИД, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе."Я могу подтвердить, что как наш посол в Тегеране, так и посол Ирана здесь, в Берлине, были вызваны вчера в МИД тех стран, где они находятся", - сказала представитель МИД ФРГ на брифинге в пятницу.Она уточнила, что и в том, и в другом случае послы обсудили пакет мер против Ирана, который представила в среду министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.Ранее глава МИД Германии отметила, что ведение двусторонних отношений с Ираном как обычно уже недопустимо из-за ситуации с правами человека в этой стране.Бербок тогда заявила, что Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана, так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам диппаспортов только по необходимости, а на въезд для членов иранских организаций из списка ЕС будут введены ограничения.По ее словам, санкции в области прав человека, которые ФРГ ввела вместе со своими европейскими партнерами, стали первым шагом. Приняв дополнительные меры, Германия также адаптирует двусторонние отношения с Ираном к текущей ситуации.
https://ria.ru/20221014/vybory-1824100770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анналена бербок, германия, иран, мид германии, евросоюз, мид ирана
В мире, Анналена Бербок, Германия, Иран, МИД Германии, Евросоюз, МИД Ирана
Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД
Германия и Иран вызвали послов друг друга в МИД из-за санкций Евросоюза против Тегерана
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Посол Ирана в Берлине был накануне вызван в МИД Германии, в тот же день посла ФРГ в Тегеране вызвали в местный МИД, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе.
"Я могу подтвердить, что как наш посол в Тегеране, так и посол Ирана здесь, в Берлине, были вызваны вчера в МИД тех стран, где они находятся", - сказала представитель МИД ФРГ на брифинге в пятницу.
Она уточнила, что и в том, и в другом случае послы обсудили пакет мер против Ирана, который представила в среду министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
.
Ранее глава МИД Германии отметила, что ведение двусторонних отношений с Ираном как обычно уже недопустимо из-за ситуации с правами человека в этой стране.
Бербок тогда заявила, что Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана, так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам диппаспортов только по необходимости, а на въезд для членов иранских организаций из списка ЕС
будут введены ограничения.
По ее словам, санкции в области прав человека, которые ФРГ ввела вместе со своими европейскими партнерами, стали первым шагом. Приняв дополнительные меры, Германия также адаптирует двусторонние отношения с Ираном к текущей ситуации.