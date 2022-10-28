https://ria.ru/20221028/politika-1827620597.html

Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран

Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран - РИА Новости, 28.10.2022

Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран

Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран и до конца 2022 года согласует в отношении еще одной, а затем и с другими странами, заявил... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:02

2022-10-28T18:02

2022-10-28T18:03

александр вучич

урсула фон дер ляйен

болгария

сербия

евросоюз

европейский инвестиционный банк

еврокомиссия

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg

БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран и до конца 2022 года согласует в отношении еще одной, а затем и с другими странами, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года."Мы уже сделали с двумя странами, делаем и в отношении третьей, то что обещали, сделаем и в отношении еще стран, то что мы обещали по согласованию с визовой политикой ЕС. Когда говорим до конца года, будет и раньше, но это крайний срок", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции, не назвав государства.Ранее местные СМИ сообщали, что визы могут быть введены для граждан Туниса и Бурунди.Сербский лидер отметил, что в этом году страна достигла 37 миллиардов евро рекордного товарооборота со странами ЕС, а затем планирует достичь годового объема в 50 миллиардов.Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля этого года.Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.Глава сербского государства 1 октября присутствовал на открытии интерконнектора - соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

https://ria.ru/20221028/serbiya-1827526460.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

https://ria.ru/20221025/nefteprovod-1826775442.html

болгария

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр вучич, урсула фон дер ляйен, болгария, сербия, евросоюз, европейский инвестиционный банк, еврокомиссия, белград (город), в мире