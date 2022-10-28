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Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран - РИА Новости, 28.10.2022
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Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран
Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран - РИА Новости, 28.10.2022
Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран
Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран и до конца 2022 года согласует в отношении еще одной, а затем и с другими странами, заявил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:02
2022-10-28T18:03
александр вучич
урсула фон дер ляйен
болгария
сербия
евросоюз
европейский инвестиционный банк
еврокомиссия
белград (город)
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран и до конца 2022 года согласует в отношении еще одной, а затем и с другими странами, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года."Мы уже сделали с двумя странами, делаем и в отношении третьей, то что обещали, сделаем и в отношении еще стран, то что мы обещали по согласованию с визовой политикой ЕС. Когда говорим до конца года, будет и раньше, но это крайний срок", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции, не назвав государства.Ранее местные СМИ сообщали, что визы могут быть введены для граждан Туниса и Бурунди.Сербский лидер отметил, что в этом году страна достигла 37 миллиардов евро рекордного товарооборота со странами ЕС, а затем планирует достичь годового объема в 50 миллиардов.Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля этого года.Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.Глава сербского государства 1 октября присутствовал на открытии интерконнектора - соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
https://ria.ru/20221028/serbiya-1827526460.html
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александр вучич, урсула фон дер ляйен, болгария, сербия, евросоюз, европейский инвестиционный банк, еврокомиссия, белград (город), в мире
Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Болгария, Сербия, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия, Белград (город), В мире
18:02 28.10.2022 (обновлено: 18:03 28.10.2022)
 
Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран

Президент Вучич: Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия согласовала визовую политику с ЕС в отношении двух стран и до конца 2022 года согласует в отношении еще одной, а затем и с другими странами, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен прибыла в пятницу в Сербию, где вместе с главой государства осматривает строительство соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш в 200 километрах на юг от Белграда. Вучич встретил ее с цветами в аэропорту Ниша, затем они осмотрели строительные работы по прокладке газопровода, завершение ожидается в октябре 2023 года.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 14:36
Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич
"Мы уже сделали с двумя странами, делаем и в отношении третьей, то что обещали, сделаем и в отношении еще стран, то что мы обещали по согласованию с визовой политикой ЕС. Когда говорим до конца года, будет и раньше, но это крайний срок", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции, не назвав государства.
Ранее местные СМИ сообщали, что визы могут быть введены для граждан Туниса и Бурунди.
Сербский лидер отметил, что в этом году страна достигла 37 миллиардов евро рекордного товарооборота со странами ЕС, а затем планирует достичь годового объема в 50 миллиардов.
Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля этого года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:31
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.
Глава сербского государства 1 октября присутствовал на открытии интерконнектора - соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе.
В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:31
Премьер-министр Сербии заявила о приоритетном проекте нефтепровода
 
Александр ВучичУрсула фон дер ЛяйенБолгарияСербияЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкЕврокомиссияБелград (город)В мире
 
 
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