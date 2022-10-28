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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:14
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Погода будет облачная, небольшой дождь. Температура максимальная в столице - плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
08:14 28.10.2022 (обновлено: 08:15 28.10.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и 10 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя в центре Москвы
Автомобили во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобили во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Погода будет облачная, небольшой дождь. Температура максимальная в столице - плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 11:02
Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
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