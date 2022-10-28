https://ria.ru/20221028/pogoda-1827404921.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:14
2022-10-28T08:14
2022-10-28T08:15
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805124009_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_2245137958e5faa5903204185cd150bf.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Погода будет облачная, небольшой дождь. Температура максимальная в столице - плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221026/moskva-1826842115.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805124009_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_c8f2c583c7c66b6bfa025f1559bca808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
08:14 28.10.2022 (обновлено: 08:15 28.10.2022)
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и 10 градусов тепла
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Погода будет облачная, небольшой дождь. Температура максимальная в столице - плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.