https://ria.ru/20221028/pogoda-1827404921.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:14

2022-10-28T08:14

2022-10-28T08:15

общество

москва

погода

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Погода будет облачная, небольшой дождь. Температура максимальная в столице - плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221026/moskva-1826842115.html

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2022

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общество, москва, погода