Рейтинг@Mail.ru
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/podderzhka-1827666076.html
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза - РИА Новости, 28.10.2022
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:28
2022-10-28T20:28
в мире
жозеп боррель
фуад хусейн
ирак
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ, в борьбе с коррупцией.По его словам, ЕС готов в ближайшее время принять заседание Совета сотрудничества Ирака и Евросоюза.В четверг депутаты парламента Ирака большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров под руководством ас-Судани.В новом правительстве пост министра иностранных дел остался за Фуадом Хусейном. Министерство обороны возглавил Сабит Саид аль-Аббаси, миннефти – Хайян Абдулгани, МВД – Абдуламир аль-Мишри.Программа правительства ас-Судани включает проведение досрочных парламентских выборов в течение года, урегулирование спорных вопросов между федеральными властями и курдским автономным районом и широкий спектр реформ в социальной и экономической сферах.
https://ria.ru/20221027/oon-1827371581.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, фуад хусейн, ирак, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Фуад Хусейн, Ирак, Евросоюз
20:28 28.10.2022
 
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Боррель пообещал новому премьеру Ирака ас-Судани поддержку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ, в борьбе с коррупцией.
"Это хороший день для Ирака, его отношений с ЕС, а также важный шаг на пути к обеспечению безопасности, стабильности и процветания. ЕС рассчитывает на тесное сотрудничество с премьером и его правительством, окажет поддержку в реализации объявленной программы реформ и борьбе с коррупцией", - говорится в письменном заявлении Борреля.
По его словам, ЕС готов в ближайшее время принять заседание Совета сотрудничества Ирака и Евросоюза.
В четверг депутаты парламента Ирака большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров под руководством ас-Судани.
В новом правительстве пост министра иностранных дел остался за Фуадом Хусейном. Министерство обороны возглавил Сабит Саид аль-Аббаси, миннефти – Хайян Абдулгани, МВД – Абдуламир аль-Мишри.
Программа правительства ас-Судани включает проведение досрочных парламентских выборов в течение года, урегулирование спорных вопросов между федеральными властями и курдским автономным районом и широкий спектр реформ в социальной и экономической сферах.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:49
Ирак поддержал призыв Путина к изменению структуры ООН и ее Совбеза
 
В миреЖозеп БоррельФуад ХусейнИракЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала