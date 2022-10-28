https://ria.ru/20221028/podderzhka-1827666076.html

Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза

Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза - РИА Новости, 28.10.2022

Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:28

2022-10-28T20:28

2022-10-28T20:28

в мире

жозеп боррель

фуад хусейн

ирак

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ, в борьбе с коррупцией.По его словам, ЕС готов в ближайшее время принять заседание Совета сотрудничества Ирака и Евросоюза.В четверг депутаты парламента Ирака большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров под руководством ас-Судани.В новом правительстве пост министра иностранных дел остался за Фуадом Хусейном. Министерство обороны возглавил Сабит Саид аль-Аббаси, миннефти – Хайян Абдулгани, МВД – Абдуламир аль-Мишри.Программа правительства ас-Судани включает проведение досрочных парламентских выборов в течение года, урегулирование спорных вопросов между федеральными властями и курдским автономным районом и широкий спектр реформ в социальной и экономической сферах.

https://ria.ru/20221027/oon-1827371581.html

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в мире, жозеп боррель, фуад хусейн, ирак, евросоюз