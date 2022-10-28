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Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза - РИА Новости, 28.10.2022
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:28
2022-10-28T20:28
2022-10-28T20:28
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ, в борьбе с коррупцией.По его словам, ЕС готов в ближайшее время принять заседание Совета сотрудничества Ирака и Евросоюза.В четверг депутаты парламента Ирака большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров под руководством ас-Судани.В новом правительстве пост министра иностранных дел остался за Фуадом Хусейном. Министерство обороны возглавил Сабит Саид аль-Аббаси, миннефти – Хайян Абдулгани, МВД – Абдуламир аль-Мишри.Программа правительства ас-Судани включает проведение досрочных парламентских выборов в течение года, урегулирование спорных вопросов между федеральными властями и курдским автономным районом и широкий спектр реформ в социальной и экономической сферах.
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в мире, жозеп боррель, фуад хусейн, ирак, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Фуад Хусейн, Ирак, Евросоюз
Боррель пообещал новому премьеру Ирака поддержку Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Боррель пообещал новому премьеру Ирака ас-Судани поддержку
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил с назначением нового премьера Ирака Мухаммада ас-Судани, пообещал поддержку в реализации объявленных реформ, в борьбе с коррупцией.
"Это хороший день для Ирака, его отношений с ЕС, а также важный шаг на пути к обеспечению безопасности, стабильности и процветания. ЕС рассчитывает на тесное сотрудничество с премьером и его правительством, окажет поддержку в реализации объявленной программы реформ и борьбе с коррупцией", - говорится в письменном заявлении Борреля.
По его словам, ЕС готов в ближайшее время принять заседание Совета сотрудничества Ирака и Евросоюза.
В четверг депутаты парламента Ирака большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров под руководством ас-Судани.
В новом правительстве пост министра иностранных дел остался за Фуадом Хусейном
. Министерство обороны возглавил Сабит Саид аль-Аббаси, миннефти – Хайян Абдулгани, МВД – Абдуламир аль-Мишри.
Программа правительства ас-Судани включает проведение досрочных парламентских выборов в течение года, урегулирование спорных вопросов между федеральными властями и курдским автономным районом и широкий спектр реформ в социальной и экономической сферах.