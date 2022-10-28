https://ria.ru/20221028/podderzhka-1827441425.html

МСП Банк: поддержка института самозанятых – вклад в развитие экономики

МСП Банк: поддержка института самозанятых – вклад в развитие экономики - РИА Новости, 28.10.2022

МСП Банк: поддержка института самозанятых – вклад в развитие экономики

Предпринимателей, зарегистрированных в России в качестве самозанятых, становится всё больше – в середине этого года их число превысило 5 миллионов человек. Это... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:37

2022-10-28T11:37

2022-10-28T11:38

мсп банк

россия

экономика

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Предпринимателей, зарегистрированных в России в качестве самозанятых, становится всё больше – в середине этого года их число превысило 5 миллионов человек. Это уже серьезная сила, способная по-настоящему помочь развитию экономики страны. И поэтому не мудрено, что сегодня многие крупные компании и банки меняют свое отношение к самозанятым, предлагая им взаимовыгодное сотрудничество.Главной причиной создания института самозанятых в России стало стремление государства легализовать неформальную занятость, из-за которой бюджет ежегодно недополучал сотни миллиардов рублей в виде неуплаченных налогов. Впрочем, действия власти в этом направлении стали лишь ответом на массовый переход населения к новым формам занятости, чему в значительной мере способствовало бурное развитие технологий.Как считает председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, основание и развитие государством института самозанятости - важный шаг в формировании новых подходов к налогообложению, базирующийся на сознательности предпринимателей, с одной стороны, и адекватности требований государства к бизнесу - с другой."Самозанятость - это возможность простой, понятной и оптимальной, с точки зрения размера налога, легализации деятельности для небольших частных предпринимателей. Также это источник налоговых поступлений для государства и укрепление экономики за счет развития малого предпринимательства", - отмечает Засельский.Благоприятный режимИнститут самозанятых появился в России в конце 2018 года, когда был принят закон о налоге на профессиональный доход (НПД). Специальный налоговый режим сначала был экспериментально введен в нескольких регионах, а затем расширен на всю страну. Сегодня стать самозанятыми могут не только россияне, но и граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также Украины, ДНР и ЛНР.Чтобы официально стать самозанятым, нужно выполнить несколько простых условий: не использовать наемных работников, заниматься разрешенной для данного режима деятельностью и зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год. Важно, что на режим НПД могут перейти также индивидуальные предприниматели, при этом не потеряв своего статуса ИП.Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим НПД, платят с доходов от своей деятельности налоги по низким ставкам: 4% - при расчетах с физическими лицами и 6% - при расчетах с организациями и ИП. Такие ставки налога будут сохранены неизменными на весь период проведения эксперимента – до конца 2028 года. Также самозанятым при регистрации предоставляется налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей, который используется для снижения ставки налога: до 3% при получении оплаты от физлиц и до 4% при работе с компаниями и ИП. Для сравнения: большинство ИП и ООО платят 13, 15 или даже 20%.Важно отметить, что самозанятые платят налог исключительно с доходов от своей деятельности: то есть при отсутствии дохода налог платить не нужно. Более того, самозанятые не обязаны платить никаких других налогов. При этом они имеют право на бесплатное медицинское обслуживание по обычному полису, так как 37% их налоговых отчислений идет в систему ОМС. При необходимости самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору: при этом зарплата при расчете налога не учитывается, а трудовой стаж не прерывается.С точки зрения ведения бизнеса, главным плюсом режима самозанятости является возможность работать легально, давать рекламу и искать клиентов, не опасаясь налоговых проверок "подозрительных" доходов и штрафов за незаконное предпринимательство. Дополнительными бонусами являются: простота регистрации, отсутствие отчетов и деклараций, автоматическое формирование чека (не нужна онлайн-касса), автоматический расчет налога. Все это делается онлайн – на сайте ФНС, через портал Госуслуг, в приложении "Мой налог" или через уполномоченный банк.Большие перспективыГосударство активно стимулирует развитие института самозанятых и создает комфортные условия его работы. В реализацию запущен федеральный проект по созданию условий развития деятельности самозанятых граждан (до 2024 года), предполагающий участие различных госструктур в поддержке самозанятых, материальные и нематериальным меры поддержки.Так, для самозанятых предусмотрены льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях, льготный доступ к электронным торговым площадкам, к государственному и муниципальному имуществу, помощь при аренде производственных и офисных площадей, а также компенсации арендных платежей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), функционирующих при поддержке Минэка России. Кроме того, самозанятым оказывается информационная, консультационная и образовательная поддержка на базе центров "Мой бизнес".Дополнительную финансовую поддержку самозанятым граждан призвана оказывать Корпорация МСП, ее дочерний МСП Банк и региональные гарантийные организации (РГО).По словам директора департамента региональных программ МСП Банка Елены Жильцовой, МСП Банк одним из первых "взглянул" на самозанятых предпринимателей как на полноценный бизнес, и сегодня в банке работает специальный кредитный продукт для самозанятых, позволяющий получить денежные средства в сумме до 5 миллионов рублей сроком до 36 месяцев быстро, без залогов, и недорого.При это для самозанятых разработана упрощенная процедура прохождения заявок и специальная модель оценки, обеспечивающая быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. По словам представителя банка, весь процесс от подачи заявки до выдачи кредита реализуется онлайн – по системе АИС НГС, что позволяет подать заявку самозанятым из любых регионов РФ. Всего банком с самозанятыми заключено уже около 750 кредитных договоров на сумму около 550 миллионов рублей."Развитие самозанятости перспективно как направление. Но оно зависит не только от мер господдержки, но тесно связано с целым рядом не бизнес факторов, а именно с предпринимательским климатом в России, в том числе с социально-экономическим положением населения – его покупательной способностью. Если бизнес климат в стране будет улучшаться, то и самозанятость будет расти", - заключает Жильцова.

https://ria.ru/20221027/krym-1827052107.html

https://ria.ru/20221025/garantii-1826669158.html

https://ria.ru/20221025/msp-1826413710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, россия, экономика