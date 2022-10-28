https://ria.ru/20221028/pobediteli-1827526724.html

Определены 17 победителей премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Определены 17 победителей премии "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 28.10.2022

Определены 17 победителей премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

27 октября 2022 года в "Геликон-опере" были названы победители юбилейной XX премии "ТОП-1000 российских менеджеров". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:43

2022-10-28T14:43

2022-10-28T14:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 окт - Пресс-служба Ассоциации менеджеров. 27 октября 2022 года в "Геликон-опере" были названы победители юбилейной XX премии "ТОП-1000 российских менеджеров".Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров в партнерстве с ИД "Коммерсантъ", определили лучших управленцев в 17 номинациях. Впервые в истории премии был награжден "Директор по цифровой трансформации".Двадцать лет Ассоциация менеджеров выявляет и поощряет самые эффективные управленческие практики, чтобы содействовать российскому бизнесу во внедрении совершенных профессиональных стандартов."В двадцатый раз Ассоциация менеджеров вместе с деловым сообществом награждает тех, кто является золотыми кадрами российской экономики, тех, от кого напрямую зависит ее будущее. Мы начинали премию с семи номинаций. И далее, шаг за шагом, год за годом, следовали за изменениями отечественного бизнеса, наблюдали за эволюцией новых направлений. Двадцатая премия – это двенадцать основных и пять специальных номинаций. Победитель в одной из них – "Директор по цифровой трансформации" – награждается впервые. Ассоциация менеджеров поздравляет всех победителей", – открыл церемонию награждения Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров.Список победителей XX премии "ТОП-1000 российских менеджеров" здесь. На сцену поднимались вручать статуэтку премии: Наумов Станислав, заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации; Кравченко Денис, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации; Руслан Ибрагимов, независимый неисполнительный директор, Евраз и другие.В этом году рейтинг и премия "ТОП-1000 российских менеджеров" собрали рекордное количество участников: более 2000 номинантов рейтинга, более 400 претендентов на премию, более 800 гостей. Это ещё раз говорит о том, что проекты являются одними из самых ожидаемых и важных в российской деловой среде. Постоянных членов Академии Премии на данный момент более 400, при этом многие из них являются неоднократными лауреатами и финалистами рейтинга.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы