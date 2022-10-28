https://ria.ru/20221028/platezhi-1827565694.html
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов
В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:09
2022-10-28T16:09
2022-10-28T16:09
туризм
новости - туризм
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133431_0:153:3204:1955_1920x0_80_0_0_caa7278299ae7bf14f3cc6d693e0c52d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться "современными методами оплаты" туристам из России за границей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Действительно, у нас есть сложности, под влиянием санкций наши партнеры опасаются вторничных санкций, влияний на них при использовании платежных инструментов. Но мы со всеми партнерами ведем работу... пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133431_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_4963483f6258af3c1171b272a86d8b0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов
Набиуллина: ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для российских туристов