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ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов
В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:09
2022-10-28T16:09
туризм
новости - туризм
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться "современными методами оплаты" туристам из России за границей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Действительно, у нас есть сложности, под влиянием санкций наши партнеры опасаются вторничных санкций, влияний на них при использовании платежных инструментов. Но мы со всеми партнерами ведем работу... пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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новости - туризм, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
16:09 28.10.2022
 
ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов

Набиуллина: ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для российских туристов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться "современными методами оплаты" туристам из России за границей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Действительно, у нас есть сложности, под влиянием санкций наши партнеры опасаются вторничных санкций, влияний на них при использовании платежных инструментов. Но мы со всеми партнерами ведем работу... пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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