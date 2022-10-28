https://ria.ru/20221028/platezhi-1827565694.html

ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов

ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов - РИА Новости, 28.10.2022

ЦБ работает над альтернативами платежных инструментов для туристов

В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:09

2022-10-28T16:09

2022-10-28T16:09

туризм

новости - туризм

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться "современными методами оплаты" туристам из России за границей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Действительно, у нас есть сложности, под влиянием санкций наши партнеры опасаются вторничных санкций, влияний на них при использовании платежных инструментов. Но мы со всеми партнерами ведем работу... пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)