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Молдавский олигарх Плахотнюк объявил о возвращении в политику - РИА Новости, 28.10.2022
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Молдавский олигарх Плахотнюк объявил о возвращении в политику
Молдавский олигарх Плахотнюк объявил о возвращении в политику - РИА Новости, 28.10.2022
Молдавский олигарх Плахотнюк объявил о возвращении в политику
Объявленный в международный розыск олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что намерен вернуться в молдавскую политику, чтобы вывести страну из кризиса. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:21
2022-10-28T15:21
в мире
молдавия
владимир плахотнюк
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Объявленный в международный розыск олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что намерен вернуться в молдавскую политику, чтобы вывести страну из кризиса.С 2010 по 2019 годы Плахотнюк руководил Демпартией Молдавии, входившей в правящие коалиции парламента. Он покинул страну в июне 2019 года, когда к власти пришла коалиция Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и политического блока ACUM, частью которого была правящая на данный момент партия "Действие и солидарность"."Я всегда считал и считаю, что политик должен выходить в публичное пространство только в том случае, если ему есть, что сказать действительно важное и представляющее общественный интерес, а не щеголять заявлениями и говорить ни о чем… Я сейчас объявляю: я решил вернуться в политику Молдавии. Я политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и мое время пришло", - заявил Плахотнюк в интервью порталу "Трибуна".По его словам, он хотел дать время пришедшей к власти три года назад коалиции, чтобы они продемонстрировали свое умение, но вместо этого страна оказалась в тотальном кризисе, а правительство правящей партии не заботится об интересах народа. Олигарх отметил, что рассматривает кризис как вызов себе, подчеркнув, что не намерен оставаться на политической арене лишь до тех пор, пока не исправит ситуацию.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
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в мире, молдавия, владимир плахотнюк, кишинев
В мире, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Кишинев
15:21 28.10.2022
 
Молдавский олигарх Плахотнюк объявил о возвращении в политику

Молдавский олигарх Плахотнюк намерен вернуться в политику, чтобы вывести страну из кризиса

© Sputnik / Перейти в медиабанкМолдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
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Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Объявленный в международный розыск олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что намерен вернуться в молдавскую политику, чтобы вывести страну из кризиса.
С 2010 по 2019 годы Плахотнюк руководил Демпартией Молдавии, входившей в правящие коалиции парламента. Он покинул страну в июне 2019 года, когда к власти пришла коалиция Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и политического блока ACUM, частью которого была правящая на данный момент партия "Действие и солидарность".
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"Я всегда считал и считаю, что политик должен выходить в публичное пространство только в том случае, если ему есть, что сказать действительно важное и представляющее общественный интерес, а не щеголять заявлениями и говорить ни о чем… Я сейчас объявляю: я решил вернуться в политику Молдавии. Я политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и мое время пришло", - заявил Плахотнюк в интервью порталу "Трибуна".
По его словам, он хотел дать время пришедшей к власти три года назад коалиции, чтобы они продемонстрировали свое умение, но вместо этого страна оказалась в тотальном кризисе, а правительство правящей партии не заботится об интересах народа. Олигарх отметил, что рассматривает кризис как вызов себе, подчеркнув, что не намерен оставаться на политической арене лишь до тех пор, пока не исправит ситуацию.
"Теперь моя очередь снова организовать политическую команду, давайте вернемся к власти и продемонстрируем, как вести страну в период кризиса и как управлять эффективно и с конкретными результатами. Так что мое возвращение в политику во многом связано с драматической ситуацией в Молдавии во всех сферах. Кризис и нужды народа вернули меня в политику Молдовы, а не что-то другое или кого-то еще", - отметил Плахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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В миреМолдавияВладимир ПлахотнюкКишинев
 
 
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