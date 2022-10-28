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ЦБ не рассматривал введение ограничений на трансграничные переводы - РИА Новости, 28.10.2022
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ЦБ не рассматривал введение ограничений на трансграничные переводы
ЦБ не рассматривал введение ограничений на трансграничные переводы - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ не рассматривал введение ограничений на трансграничные переводы
Россияне должны иметь выбор: оставить валюту на счетах, взяв на себя риски, или добровольно конвертировать ее в рубли, заявила глава Центробанка РФ Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:57
2022-10-28T16:46
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россияне должны иметь выбор: оставить валюту на счетах, взяв на себя риски, или добровольно конвертировать ее в рубли, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина."Что касается принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть. У граждан, у клиентов, должен быть выбор - оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.Она также отметила, что Центробанк не рассматривал введение дополнительных ограничений на трансграничные переводы из РФ. "Что касается отъезда части наших граждан, мы не рассматривали в связи с этим дополнительных ограничений на трансграничные переводы", - пояснила она
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
15:57 28.10.2022 (обновлено: 16:46 28.10.2022)
 
ЦБ не рассматривал введение ограничений на трансграничные переводы

ЦБ не рассматривал введение дополнительных ограничений на трансграничные переводы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россияне должны иметь выбор: оставить валюту на счетах, взяв на себя риски, или добровольно конвертировать ее в рубли, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть. У граждан, у клиентов, должен быть выбор - оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
Она также отметила, что Центробанк не рассматривал введение дополнительных ограничений на трансграничные переводы из РФ. "Что касается отъезда части наших граждан, мы не рассматривали в связи с этим дополнительных ограничений на трансграничные переводы", - пояснила она
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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