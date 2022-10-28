https://ria.ru/20221028/pereplanirovka-1827418192.html

В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир

В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир

Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку квартир онлайн, с начала этого года оказано более 30 тысяч таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:03

2022-10-28T10:03

2022-10-28T10:03

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку квартир онлайн, с начала этого года оказано более 30 тысяч таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. С начала этого года поступило более 30 тысяч таких заявлений, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. Причем сроки получения решения сократились, так как не тратится время на пересылку документов", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что гражданам не нужно лично обращаться в Центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.По словам Бирюкова, с учетом того, что получить услугу стало проще, число заявлений растет из года в год, почти в половине случаев москвичи обращаются за согласованием планируемых работ.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.

https://realty.ria.ru/20221027/pereplanirovka-1827096003.html

https://realty.ria.ru/20220903/pereplanirovka-1813786335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, мосжилинспекция, жилье, жкх