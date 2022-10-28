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В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир - РИА Новости, 28.10.2022
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В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир
В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир
Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку квартир онлайн, с начала этого года оказано более 30 тысяч таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:03
2022-10-28T10:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
мосжилинспекция
жилье
жкх
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку квартир онлайн, с начала этого года оказано более 30 тысяч таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. С начала этого года поступило более 30 тысяч таких заявлений, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. Причем сроки получения решения сократились, так как не тратится время на пересылку документов", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что гражданам не нужно лично обращаться в Центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.По словам Бирюкова, с учетом того, что получить услугу стало проще, число заявлений растет из года в год, почти в половине случаев москвичи обращаются за согласованием планируемых работ.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.
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общество, москва, петр бирюков, мосжилинспекция, жилье, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Мосжилинспекция, Жилье, ЖКХ
10:03 28.10.2022
 
В Москве оказали более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир

Бирюков: более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир оказали в Москве

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий во время чистовой отделки квартиры
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий во время чистовой отделки квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку квартир онлайн, с начала этого года оказано более 30 тысяч таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. С начала этого года поступило более 30 тысяч таких заявлений, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. Причем сроки получения решения сократились, так как не тратится время на пересылку документов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что гражданам не нужно лично обращаться в Центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.
По словам Бирюкова, с учетом того, что получить услугу стало проще, число заявлений растет из года в год, почти в половине случаев москвичи обращаются за согласованием планируемых работ.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.
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