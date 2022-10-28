https://ria.ru/20221028/pereokhlazhdenie-1827403343.html

В МЧС рассказали о смертельной опасности сильного переохлаждения организма

В МЧС рассказали о смертельной опасности сильного переохлаждения организма - РИА Новости, 28.10.2022

В МЧС рассказали о смертельной опасности сильного переохлаждения организма

Сильное переохлаждение организма, в тот числе от длительного нахождения человека в холодной воде, крайне опасно для его жизни, к смерти может привести снижение... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:56

2022-10-28T07:56

2022-10-28T07:57

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сильное переохлаждение организма, в тот числе от длительного нахождения человека в холодной воде, крайне опасно для его жизни, к смерти может привести снижение температуры тела до 24 градусов, предупреждает МЧС России.Спасатели отмечают, что к переохлаждению приводит даже длительное нахождение человека в воде с температурой 33 градуса Цельсия, "и чем ниже этот показатель, тем быстрее наступает переохлаждение организма".МЧС РФ подчеркивает, что в осенне-зимний период серьезную опасность представляют замерзающие водоемы. Ведомство призывает родителей не оставлять детей без присмотра и контролировать их времяпрепровождение. "Попав в холодную воду, ребенок чаще всего не может выбраться", - заключают спасатели, добавляя, что дети, "не умея просчитывать риски, они зачастую становятся жертвами водной стихии".По данным министерства, за три квартала этого года на водоемах страны погибли 324 ребенка. "Это меньше по сравнению с показателем прошлого года, но по-прежнему критично", - отмечает МЧС России.

https://ria.ru/20220119/obmorozhenie-1768470474.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество