15:03 28.10.2022 (обновлено: 15:13 28.10.2022)
В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
В Сочи 31 октября пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"По инициативе российской стороны 31 октября 2022 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на переговорах планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Лидеры обсудят также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
"Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым", - добавляется в сообщении.