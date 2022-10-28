https://ria.ru/20221028/peregovory-1827536365.html

В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 28.10.2022

В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

По инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:03

2022-10-28T15:03

2022-10-28T15:13

сочи

россия

владимир путин

никол пашинян

азербайджан

ильхам алиев

армения

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."По инициативе российской стороны 31 октября 2022 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, на переговорах планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Лидеры обсудят также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей."Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221028/otnosheniya-1827502319.html

https://ria.ru/20221026/dogovor-1826963012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сочи, россия, владимир путин, никол пашинян, азербайджан, ильхам алиев, армения, в мире