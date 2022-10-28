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В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 28.10.2022
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В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 28.10.2022
В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
По инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:03
2022-10-28T15:13
сочи
россия
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
ильхам алиев
армения
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."По инициативе российской стороны 31 октября 2022 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, на переговорах планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Лидеры обсудят также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей."Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221028/otnosheniya-1827502319.html
https://ria.ru/20221026/dogovor-1826963012.html
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сочи, россия, владимир путин, никол пашинян, азербайджан, ильхам алиев, армения, в мире
Сочи, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Азербайджан, Ильхам Алиев, Армения, В мире
15:03 28.10.2022 (обновлено: 15:13 28.10.2022)
 
В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Сочи 31 октября пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"По инициативе российской стороны 31 октября 2022 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, на переговорах планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Лидеры обсудят также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
"Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым", - добавляется в сообщении.
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СочиРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянАзербайджанИльхам АлиевАрменияВ мире
 
 
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