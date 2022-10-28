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СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы - РИА Новости, 28.10.2022
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СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы
СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы
Муж спикера палаты представителей конгресса США получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства, передает телекомпания CNN РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:33
2022-10-28T23:33
нэнси пелоси
сан-франциско
калифорния
вашингтон (штат)
в мире
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Муж спикера палаты представителей конгресса США получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник.Пол Пелоси, муж Нэнси Пелоси, был атакован неизвестным, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния."Полу Пелоси делали операцию по поводу травм головы", - сообщил телеканал.По его данным, спикер смогла переговорить с супругом перед тем, как его увезли на операцию.В момент нападения сама Нэнси Пелоси, одна из лидеров правящей Демократической партии, находилась в Вашингтоне.
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нэнси пелоси, сан-франциско, калифорния, вашингтон (штат), в мире, конгресс сша
Нэнси Пелоси, Сан-Франциско, Калифорния, Вашингтон (штат), В мире, Конгресс США
23:33 28.10.2022
 
СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы

CNN со ссылкой на источник: муж Пелоси получил при нападении травмы головы

© AP Photo / Andrew HarnikПол Пелоси
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пол Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Муж спикера палаты представителей конгресса США получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник.
Пол Пелоси, муж Нэнси Пелоси, был атакован неизвестным, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния.
"Полу Пелоси делали операцию по поводу травм головы", - сообщил телеканал.
По его данным, спикер смогла переговорить с супругом перед тем, как его увезли на операцию.
В момент нападения сама Нэнси Пелоси, одна из лидеров правящей Демократической партии, находилась в Вашингтоне.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 20:48
Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства
 
Нэнси ПелосиСан-ФранцискоКалифорнияВашингтон (штат)В миреКонгресс США
 
 
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