https://ria.ru/20221028/pelosi-1827686650.html

СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы

СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы - РИА Новости, 28.10.2022

СМИ: муж Пелоси получил при нападении травмы головы

Муж спикера палаты представителей конгресса США получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства, передает телекомпания CNN РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:33

2022-10-28T23:33

2022-10-28T23:33

нэнси пелоси

сан-франциско

калифорния

вашингтон (штат)

в мире

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Муж спикера палаты представителей конгресса США получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник.Пол Пелоси, муж Нэнси Пелоси, был атакован неизвестным, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния."Полу Пелоси делали операцию по поводу травм головы", - сообщил телеканал.По его данным, спикер смогла переговорить с супругом перед тем, как его увезли на операцию.В момент нападения сама Нэнси Пелоси, одна из лидеров правящей Демократической партии, находилась в Вашингтоне.

https://ria.ru/20221028/pelosi-1827669377.html

сан-франциско

калифорния

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нэнси пелоси, сан-франциско, калифорния, вашингтон (штат), в мире, конгресс сша