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Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ
Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:48
2022-10-28T17:48
в мире
нэнси пелоси
калифорния
сан-франциско
федеральное бюро расследований сша
сша
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции."Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток", - сообщил телеканал. По информации издания, 82-летний Пелоси сможет "полностью оправиться" от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.Ранее в пятницу пресс-служба спикера Нэнси Пелоси сообщила, что неизвестный ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама спикер в этот момент не находилась в Вашингтоне.По данным полиции, подозреваемый задержан.К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия, сообщили правоохранительные органы. "Мотив атаки выясняется", - сообщила полиция Капитолия.
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в мире, нэнси пелоси, калифорния, сан-франциско, федеральное бюро расследований сша, сша
В мире, Нэнси Пелоси, Калифорния, Сан-Франциско, Федеральное бюро расследований США, США
17:48 28.10.2022
 
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ

CNN: задержанный подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком

© AFP 2022 / Samuel CorumПол и Нэнси Пелоси
Пол и Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / Samuel Corum
Пол и Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.
"Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток", - сообщил телеканал. По информации издания, 82-летний Пелоси сможет "полностью оправиться" от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.
Ранее в пятницу пресс-служба спикера Нэнси Пелоси сообщила, что неизвестный ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама спикер в этот момент не находилась в Вашингтоне.
По данным полиции, подозреваемый задержан.
К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия, сообщили правоохранительные органы. "Мотив атаки выясняется", - сообщила полиция Капитолия.
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 15:48
На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж
 
В миреНэнси ПелосиКалифорнияСан-ФранцискоФедеральное бюро расследований СШАСША
 
 
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