https://ria.ru/20221028/pelosi-1827613050.html

Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ

Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ

Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:48

2022-10-28T17:48

2022-10-28T17:48

в мире

нэнси пелоси

калифорния

сан-франциско

федеральное бюро расследований сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827562855_0:0:2522:1419_1920x0_80_0_0_1b9b991acc4b002006b314d4e9ebc91c.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции."Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток", - сообщил телеканал. По информации издания, 82-летний Пелоси сможет "полностью оправиться" от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.Ранее в пятницу пресс-служба спикера Нэнси Пелоси сообщила, что неизвестный ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама спикер в этот момент не находилась в Вашингтоне.По данным полиции, подозреваемый задержан.К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия, сообщили правоохранительные органы. "Мотив атаки выясняется", - сообщила полиция Капитолия.

https://ria.ru/20221028/pelosi-1827555436.html

калифорния

сан-франциско

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, калифорния, сан-франциско, федеральное бюро расследований сша, сша