https://ria.ru/20221028/pelosi-1827613050.html
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ
Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:48
2022-10-28T17:48
2022-10-28T17:48
в мире
нэнси пелоси
калифорния
сан-франциско
федеральное бюро расследований сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827562855_0:0:2522:1419_1920x0_80_0_0_1b9b991acc4b002006b314d4e9ebc91c.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Подозреваемый, напавший на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе атаки на их дом в Калифорнии, был вооружен молотком, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции."Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток", - сообщил телеканал. По информации издания, 82-летний Пелоси сможет "полностью оправиться" от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.Ранее в пятницу пресс-служба спикера Нэнси Пелоси сообщила, что неизвестный ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама спикер в этот момент не находилась в Вашингтоне.По данным полиции, подозреваемый задержан.К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия, сообщили правоохранительные органы. "Мотив атаки выясняется", - сообщила полиция Капитолия.
https://ria.ru/20221028/pelosi-1827555436.html
калифорния
сан-франциско
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827562855_2:0:2245:1682_1920x0_80_0_0_45cae64af654390738a27e3135f029c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, калифорния, сан-франциско, федеральное бюро расследований сша, сша
В мире, Нэнси Пелоси, Калифорния, Сан-Франциско, Федеральное бюро расследований США, США
Нападавший на мужа Пелоси был вооружен молотком, сообщили СМИ
CNN: задержанный подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком