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На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж - РИА Новости, 28.10.2022
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На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж
На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж - РИА Новости, 28.10.2022
На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж
Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси, пострадал при нападении, сообщили в пресс-службе политика. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:48
2022-10-28T17:46
в мире
конгресс сша
нэнси пелоси
сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси, пострадал при нападении, сообщили в пресс-службе политика.Злоумышленника уже задержали, сейчас выясняется причина атаки. К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия.Пола Пелоси госпитализировали, в больнице ему оказывают медицинскую помощь.В пресс-службе также добавили, что самой спикера в это время не было в Сан-Франциско.Некоторые подробности инцидента опубликовал телеканал CNN.По информации издания, пострадавший сможет полностью оправиться от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.Ранее на Нэнси Пелоси уже пытались совершить покушение. Седьмого января 2021 года, на следующий день после захвата протестующими Капитолия, в Вашингтоне арестовали мужчину, угрожавшего спикеру. По данным американских властей, злоумышленник написал родственнику сообщение, в котором содержалась угроза Пелоси. Мужчину задержали в гостинице в полутора километрах от Капитолия, у него обнаружили штурмовую винтовку с оптическим прицелом, около 2,5 тысячи патронов и увеличенные магазины. В декабре 2021 года злоумышленника приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы.Полу Пелоси 82 года. Супруг спикера владеет и управляет собственной инвестиционной компанией Financial Leasing Services.
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в мире, конгресс сша, нэнси пелоси, сан-франциско
В мире, Конгресс США, Нэнси Пелоси, Сан-Франциско
15:48 28.10.2022 (обновлено: 17:46 28.10.2022)
 
На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж

Муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол пострадал при нападении

© AP Photo / Andrew HarnikПол Пелоси
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пол Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси, пострадал при нападении, сообщили в пресс-службе политика.

"Рано утром сегодня нападавший вломился в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на мистера Пелоси", — говорится в опубликованном заявлении.

Злоумышленника уже задержали, сейчас выясняется причина атаки. К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия.
Пола Пелоси госпитализировали, в больнице ему оказывают медицинскую помощь.
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В пресс-службе также добавили, что самой спикера в это время не было в Сан-Франциско.
Некоторые подробности инцидента опубликовал телеканал CNN.
"Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток", — сообщил канал.
По информации издания, пострадавший сможет полностью оправиться от инцидента, но подробности его ранений не сообщаются.
Ранее на Нэнси Пелоси уже пытались совершить покушение. Седьмого января 2021 года, на следующий день после захвата протестующими Капитолия, в Вашингтоне арестовали мужчину, угрожавшего спикеру. По данным американских властей, злоумышленник написал родственнику сообщение, в котором содержалась угроза Пелоси.
Мужчину задержали в гостинице в полутора километрах от Капитолия, у него обнаружили штурмовую винтовку с оптическим прицелом, около 2,5 тысячи патронов и увеличенные магазины. В декабре 2021 года злоумышленника приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы.
Полу Пелоси 82 года. Супруг спикера владеет и управляет собственной инвестиционной компанией Financial Leasing Services.
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