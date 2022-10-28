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Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
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Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19
Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19
Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что пандемия коронавируса позволила ей уделить время своему хобби и написать криминальный роман. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:20
2022-10-28T11:20
распространение коронавируса
в мире
исландия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что пандемия коронавируса позволила ей уделить время своему хобби и написать криминальный роман.Как сообщает агентство Франс Пресс, 25 октября в Исландии вышел в свет роман-триллер "Рейкьявик", который Якобсдоуттир написала вместе с Рагнаром Йонассоном - известным исландским автором детективов, автором бестселлера "Темная Исландия"."Очевидно, я и не думала, что у меня будет на это время. Но во время (пандемии) COVID над проектом удалось довольно свободно поработать. Я думаю, что у каждого политика должно быть что-то, чтобы отвлечься от повседневных политических дел", - заявила Якобсдоуттир в интервью агентству. Она также пошутила, что у нее "нет других интересов": "Это мой интерес".Премьер Исландии имеет степень магистра искусств Исландского университета, она специализировалась на исландской литературе. "Я всю жизнь читаю криминальную литературу, поэтому это как бы заложено в моей ДНК. Я читаю художественную литературу каждый день", - добавила Якобсдоуттир.Работа над книгой велась в течение двух лет. Как заявил Йонассон, темп написания во многом зависел от графика премьера. "Нам приходилось планировать звонки и встречи между ее встречами с (бывшим премьером Великобритании) Борисом Джонсоном в один день и (президентом Франции Эммануэлем) Макроном в другой", - сказал писатель.Как сообщается, события в книге разворачиваются в 1986 году, когда Рейкьявик празднует свое 200-летие, запускает первые коммерческие радио- и телевизионные станции и принимает историческую встречу между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.
https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html
https://ria.ru/20210626/islandiya-1738747607.html
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в мире, исландия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Исландия, Коронавирус COVID-19
11:20 28.10.2022
 
Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19

Премьер Исландии Якобсдоуттир заявила, что пандемия COVID-19 позволила ей написать роман

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что пандемия коронавируса позволила ей уделить время своему хобби и написать криминальный роман.
Как сообщает агентство Франс Пресс, 25 октября в Исландии вышел в свет роман-триллер "Рейкьявик", который Якобсдоуттир написала вместе с Рагнаром Йонассоном - известным исландским автором детективов, автором бестселлера "Темная Исландия".
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"Очевидно, я и не думала, что у меня будет на это время. Но во время (пандемии) COVID над проектом удалось довольно свободно поработать. Я думаю, что у каждого политика должно быть что-то, чтобы отвлечься от повседневных политических дел", - заявила Якобсдоуттир в интервью агентству. Она также пошутила, что у нее "нет других интересов": "Это мой интерес".
Премьер Исландии имеет степень магистра искусств Исландского университета, она специализировалась на исландской литературе. "Я всю жизнь читаю криминальную литературу, поэтому это как бы заложено в моей ДНК. Я читаю художественную литературу каждый день", - добавила Якобсдоуттир.
Работа над книгой велась в течение двух лет. Как заявил Йонассон, темп написания во многом зависел от графика премьера. "Нам приходилось планировать звонки и встречи между ее встречами с (бывшим премьером Великобритании) Борисом Джонсоном в один день и (президентом Франции Эммануэлем) Макроном в другой", - сказал писатель.
Как сообщается, события в книге разворачиваются в 1986 году, когда Рейкьявик празднует свое 200-летие, запускает первые коммерческие радио- и телевизионные станции и принимает историческую встречу между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.
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