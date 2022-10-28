https://ria.ru/20221028/pandemiya-1827435998.html

Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19

Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022

Премьер Исландии рассказала, что написала роман за время пандемии COVID-19

Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что пандемия коронавируса позволила ей уделить время своему хобби и написать криминальный роман. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:20

2022-10-28T11:20

2022-10-28T11:20

распространение коронавируса

в мире

исландия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что пандемия коронавируса позволила ей уделить время своему хобби и написать криминальный роман.Как сообщает агентство Франс Пресс, 25 октября в Исландии вышел в свет роман-триллер "Рейкьявик", который Якобсдоуттир написала вместе с Рагнаром Йонассоном - известным исландским автором детективов, автором бестселлера "Темная Исландия"."Очевидно, я и не думала, что у меня будет на это время. Но во время (пандемии) COVID над проектом удалось довольно свободно поработать. Я думаю, что у каждого политика должно быть что-то, чтобы отвлечься от повседневных политических дел", - заявила Якобсдоуттир в интервью агентству. Она также пошутила, что у нее "нет других интересов": "Это мой интерес".Премьер Исландии имеет степень магистра искусств Исландского университета, она специализировалась на исландской литературе. "Я всю жизнь читаю криминальную литературу, поэтому это как бы заложено в моей ДНК. Я читаю художественную литературу каждый день", - добавила Якобсдоуттир.Работа над книгой велась в течение двух лет. Как заявил Йонассон, темп написания во многом зависел от графика премьера. "Нам приходилось планировать звонки и встречи между ее встречами с (бывшим премьером Великобритании) Борисом Джонсоном в один день и (президентом Франции Эммануэлем) Макроном в другой", - сказал писатель.Как сообщается, события в книге разворачиваются в 1986 году, когда Рейкьявик празднует свое 200-летие, запускает первые коммерческие радио- и телевизионные станции и принимает историческую встречу между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

https://ria.ru/20210626/islandiya-1738747607.html

исландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, исландия, коронавирус covid-19